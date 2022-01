Vaccin Novavax: premières livraisons attendues en France fin février

Paris, France | AFP | mardi 18/01/2022 - Les premières livraisons en France du vaccin Novavax contre le Covid-19, qui vient de recevoir le feu vert des autorités sanitaires, auront lieu la dernière semaine de février et non début février comme initialement prévu, a indiqué mardi le ministère de la Santé.



"D'après les informations qu'on a, les premières livraisons sont attendues la semaine du 21 février", a indiqué le ministère lors d'un point de presse. La France devrait recevoir "entre 1,1 et 1,2 million de doses" pour la première livraison puis "800.000 doses par semaine en mars", a-t-il précisé.



Le ministère avait initialement prévu des premières livraisons début février.



Vendredi, la Haute autorité de santé (HAS), chargée de guider le gouvernement dans sa politique vaccinale, a donné son feu vert au vaccin du laboratoire américain. Il va devenir le cinquième à être disponible en France.



Les autorités sanitaires espèrent qu'ils convaincra les personnes réticentes à se faire vacciner avec les vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna, basés sur une technologie jusqu'alors inédite.



Celui de Novavax utilise en effet une technologie plus classique, similaire à celle du vaccin contre la coqueluche.