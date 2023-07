Vaast et Fierro dominants en Afrique du Sud

Tahiti, le 4 juillet 2023 - Ils surfent sur la vague du succès. Nos ‘aito Kauli Vaast et Vahine Fierro, fraîchement qualifiés pour les Jeux olympiques de 2024 à Teahupo’o, confirment leur excellente forme à l'ouverture du Ballito Pro en Afrique du Sud. À mi-saison, l'étau se resserre pour les deux jeunes Polynésiens qui doivent désormais engranger de précieux points afin d'obtenir leur ticket pour le World Championship Tour.



Épreuve incontournable du circuit qualificatif de la World Surf League (WSL), la Ballito Pro rassemble chaque année les espoirs du surf mondial sur les plages du KwaZulu-Natal, à Ballito, en Afrique du Sud. Tous désireux d'intégrer le tour mondial, les surfeurs y viennent récolter de précieux points en vue d'une possible qualification en fin de saison. Parmi eux, nos champions : Vahine Fierro et Kauli Vaast.



Premier à s'élancer, Kauli Vaast fait une entrée remarquée dans la compétition. En face de lui, les surfeurs français Maxime Huscenot et Timothé Bisso qu'il connaît très bien, ainsi que le Suédois Kian Martin. Une série à quatre tendue, où les Français mènent largement les débats. Dans des conditions de vague aléatoires et techniques, le Tahitien fait parler son surf backside, puissant et incisif, et trouve les scores nécessaires à deux reprises pour s'installer définitivement à la première place.



“Les vagues déroulaient très rapidement, c'était très compliqué pour effectuer au moins deux manœuvres”, explique le aito au micro de la WSL à sa sortie de l'eau. “Mais j'ai réussi à avoir deux bonnes vagues et à améliorer mon score à la fin, je suis content !

Fierro s'impose avec la manière Dans la série 2 du round 32, opposée à la Brésilienne Luana Silva, l'Australienne Philippa Anderson et la Sud-Africaine Jessie Van Niekerk, Vahine Fierro sait qu'il faut être vigilante. Et la jeune surfeuse de Huahine montre cette année qu'elle a les nerfs solides. Il faut attendre la 17e minute pour voir la Polynésienne déployer pleinement son talent. Une vague ouverte et une combinaison de manœuvres parfaites que les juges saluent : 7,17/10, meilleur score de la série. Dans la foulée, Vahine Fierro en profite pour gonfler son total avec une belle vague notée 5,60. Une légère avance et une première place qu'elle ne quittera plus.



“Je suis très contente de gagner ma série”, confie Vahine Fierro après cette première journée de compétition. “C'est toujours bien de remporter sa première série. Je pensais que les vagues allaient être plus difficiles, mais les conditions se sont améliorées et ça passe pour moi. Je suis contente de mon surf.”



Les deux ‘aito devraient être de retour à l'eau dès ce mardi soir pour la suite de la compétition.

