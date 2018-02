Va’a vitesse V1 – Manutea Million : « Il faut se réveiller »

Parole à Manutea Millon



C’était un avantage de ramer à domicile ?



« Un avantage je ne sais pas. Il fallait une petite préparation pour ramer sur 500 mètres, après ça passe ou ça casse. Un avantage plutôt psychologique, le fait que cela soit chez moi ça m’a boosté un peu plus. Je me suis entrainé ces deux dernières semaines en ciblant la vitesse, le cardio. C’était dur. Tout le monde peut être champion en marathon ou en vitesse, il suffit de s’entrainer bien comme il faut et d’y croire. »



C’était important de participer ?



« Oui, d’abord parce que cela se passe ici chez moi à Mataiea. Et puis vu les derniers championnats du monde où la Nouvelle Zélande a été très forte, il fallait être présent. L’objectif c’est de gagner le plus de médailles possibles pour Tahiti, surtout que les championnats se passent chez nous donc il ne faut pas qu’on se laisse faire, il faut se réveiller. »



Tu sais comment cela se passe en Nouvelle Zélande ?



« J’ai la double nationalité, je devais participer pour les sélectives là bas aussi, juste pour voir le niveau, bon cela n’a pas pu se faire. Si j’avais voulu, j’aurais pu concourir pour la Nouvelle Zélande. Je suis né là bas mais j’ai grandi ici, j’ai déjà fait les championnats du monde avec Tahiti donc j’ai envie de défendre les couleurs de mon fenua. »



Un dernier mot ?



« Merci à tous mes sponsors, tous ceux qui me soutiennent, c’est grâce à eux qu’on peut atteindre nos objectifs. Thanks. » Propos recueillis par SB