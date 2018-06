Va'a Vitesse - Va'a Mateina'a : Un bilan positif pour le COL

Parole à Jean Chicou :



Le bilan de cette journée ?



« Beaucoup n’avaient jamais fait de courses. On a eu 12 communes, 490 rameurs dont beaucoup qui ont découvert le va’a par le biais de cette manifestation. On a 35% de femmes et 65 % d’hommes qui participent, c’est quand même une belle réussite. Quand on a démarré cette initiative, il y a six mois, on ne pensait pas atteindre et dépasser notre objectif. »



Cette compétition est importante pour le COL ?



« Le COL a été constitué en pensant à ça. On avait trois objectifs, le côté sportif, le côté économique et surtout le côté solidaire. On a vraiment mis en valeur ça cette année en organisant cette compétition. L’année dernière, on avait misé sur le para va’a parce que c’est quelque chose qui n’était pas développé, on a ensuite initié le CPS Challenge pour les entreprises, et la dernière partie, c’était le côté solidaire, avec les quartiers de toutes les communes de Tahiti. On ne peut pas faire que l’aspect sportif, il fallait inviter toute la population, jeunes et moins jeunes, qui découvrent le va’a aujourd’hui. On le voit, ils sont tous émerveillés. »



Les finales seront aussi en direct TV ?



« C’était important, cela va encore les valoriser. L’important, c’est que ces rameurs qui ont fait un effort en sortant de leur quartier, soient valorisés. Ils vont côtoyer des athlètes internationaux pendant un championnat du monde. J’ai regardé leurs résultats aujourd’hui, leurs chronos, ils ne seraient pas ridicules en rivalisant avec eux. «



Le sport peut être vecteur de réussite sociale ?



« Le sport permet d’adhérer à un système. Ce sont des gens qui sont en général en dehors du système. Ils apprennent le respect, la réglementation, ils apprennent l’humilité, le développement de soi-même. En faisant du sport, on apprend à repousser ses limites. Le sport, ce n’est pas stupide, c’est une école de la vie. On apprend à respecter son adversaire. Aujourd’hui, il y a des dizaines de gens qui sont là, qui s’apprécient, qui encouragent leur équipe, c’est convivial, c’est sympathique, cela fait plaisir à voir. »



Un rappel du fonctionnement général ?



« On a les catégories classiques d’un championnat du monde. Des V6 en 500, 1000 et 1500 mètres et le tauati en 500 mètres. A l’issue des demi-finales, on a sorti 36 équipages qualifiés pour participer aux finales qui se dérouleront le premier jour de compétition des championnats du monde, devant tout le public local et international, avec de surcroit une diffusion en direct. Cela leur fera un souvenir extraordinaire. »



Cet événement va-t-il se pérenniser ?



« Le COL a créé cet événement mais le COL est voué à disparaître. On doit trouver qui va nous remplacer. Une compétition comme ça, qui fonctionne aussi bien, on voudrait qu’elle perdure. C’est maintenant qu’il faut travailler avec les communes pour voir qui voudrait reprendre cet événement. Pour l’instant on a eu une écoute. A l’issue des finales, on fera un débriefing et on donnera les orientations que pourrait prendre cet événement. Ce serait vraiment bien que les communes s’y intéressent. »