Va'a Vitesse - 18e Championnats du monde : " Les plus importants jamais organisés "

Parole à Vaimiti Maoni :



Dans quel état d’esprit êtes-vous ?



« Cela fait deux mois que je me prépare à fond. Je représenterai la sélection tahitienne en V1, V6 et V12. C’est pas évident avec les Néozélandaises qui sont très fortes dans ces catégories. Nous avons Hinatea Bernardino qui défendra son titre en V1 open dames, entre autres. On se battra jusqu’au bout pour avoir les médailles d’or. »



Cela va être particulièrement difficile chez les femmes ?



« Chez les cadettes et junior, cela ne va pas être évident. Chez les séniors, on a quand même une bonne équipe avec l’équipe de Teva avec laquelle on tourne depuis un certain moment. Ce seront à priori les mêmes filles, on s’entend très bien, on a fait de bons temps dernièrement. Pourvu que cela se concrétise lors des championnats du monde. »



Une aventure humaine qui s’annonce ?



« On aura différents pays avec différentes cultures, cela va être génial, on va pouvoir partager des moments ensemble, cela va être la fête du va’a. On est vraiment contents que cela se passe chez nous et je sais que de nombreux pays sont contents de venir à Tahiti, c’est un rêve pour la plupart d’entre eux. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, les coachs, les familles, les sponsors et tous les médias. »