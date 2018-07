Va'a Vitesse : Championnats du Monde #1 : Tahiti en tête du classement

Parole à Roland Tere :



Ton analyse de la course ?



« Au départ, on est bien sortis, après on a géré jusqu’aux 250m puis le capitaine Kevin nous a demandé de pousser un tout petit peu. On a vu qu’on prenait l’avantage, on a gardé le rythme jusqu’à la fin. »



Satisfait ?



« Content, super heureux, on gagne pour la Polynésie toute entière. Cela me fait quelque chose. C’était pas gagné d’avance, loin de là, on savait que la Nouvelle Zélande était très forte et puis il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires. Il faut être humble et respecter nos adversaires. Je pense que c’est la clé pour gagner. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je remercie toute ma famille de Tubuai, des Australes, qui m’ont suivi. Je dédie cette victoire à un ami cher qui nous a quitté la semaine dernière, Temeio, ainsi qu’à un autre ami de Shell Va’a, Honoré, qui nous a également quitté ce week-end. C’est une victoire pour Tahiti et pour toute la Polynésie. » Propos recueillis par SB