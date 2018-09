Va'a V6 - Tetiaroa Royal Race : Shell Va'a remporte le choc des titans

La deuxième étape de la Tetiaroa Race s’est déroulée ce samedi matin entre Tetiaroa et Arue. Au terme de plus de quatre heures de course dans une mer formée, c’est Shell Va’a qui s’impose devant Edt Va’a et Paddling Connection. Sur le total général des deux étapes, c’est Shell Va’a qui gagne devant Edt Va’a et Team Opt. On retrouve ensuite Paddling Connection et Hinaraurea.



Total cumulé des deux étapes :



Shell Va’a 8H50’40

Edt Va’a 8H54’38

Team Opt 8H57’09

Paddling Connection 8H57’26

Hinaraurea 9H04’20

Air Tahiti 9H12’02

Inter Route 9H18’50

Tamarii Aaro no Arue 9H23’45

Team California 9H28’08

As Arue 9H31’17