Le Faati Moorea s’est déroulé ce samedi entre Tahiti et Moorea. Cette course est une des plus longues et des plus difficiles qui soit puisque les pirogues ont dû boucler un parcours de 93 km, soit presque sept heures de course.



C’est finalement Shell va’a qui s’impose en 6H46’41 devant Tamarii CPS en 6H51’53 et Team Opt en 6H55’28. On retrouve en quatrième position Hinaraurea en 6H56’07, puis Manihi Va’a cinquième en 7H01’17 puis Paddling Connection, District de Huahine, Manutahi, Arue Va’a et Pirae Va’a. HInaraurea s’impose dans la catégorie vétéran.



Le Faati Moorea est la course de va’a marathon du Heiva. La fédération tahitienne de va’a proposera les courses de vitesse le week-end prochain à Mataiea. SB/FTVAA