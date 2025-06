Va’a – Tutearii Hoatua rentre au palmarès du Te ‘Aito

Tahiti, le 9 juin 2025 - Le Te ‘Aito 2025 a été marqué vendredi et samedi par une très forte participation avec 889 inscrits toutes courses confondues en V1. Celle des Open hommes samedi après-midi, temps fort de l’événement entre Aorai Tini Hau et le Motu Martin, a été remportée par Tutearii Hoatua qui a obtenu son premier succès au Te ‘Aito en devançant Tuatea Teraiamano et Hitiroa Masingue, tous trois signant un triplé pour le Team OPT. En Open dames : quatrième victoire d’affilée sur l’épreuve pour Iloha Eychenne.



Du va’a, encore du va’a et seulement du va’a au Te ‘Aito. C’est l’orientation mise en place en 2024 par le Te Aito Events alors repris en main par le duo Mara Aitamai et Charley Maitere après une édition 2023 qui avait voulu innover en intégrant d’autres disciplines nautiques à l’événement et en la décentralisant. Mais cela n’avait pas fait l’unanimité chez les puristes de l’épreuve. L’édition 2024 avait marqué un retour aux sources en se consacrant uniquement au va’a et celle de 2025 a confirmé que le Te ‘Aito, dont c’était la 35e édition, comme le rappelle le comité organisateur actuel, fait de nouveau l’unanimité dans le milieu du va’a. La Fédération tahitienne de va’a s’est d’ailleurs associée à l’événement cette année en prenant en charge la gestion des courses. Et l’aura du Te ‘Aito dépasse les frontières du Fenua. On notait samedi, dans les différentes courses du jour, la participation d’une centaine de participants étrangers représentant 13 pays.



Passe de quatre pour Iloha Eychenne



Le Te ‘Aito 2025 a été lancé vendredi après-midi à partir de la plage du Taaone avec les courses mettant en scène les catégories U10, U12 et U14. La participation y était déjà conséquente avec 220 jeunes rameurs qui ont parcouru des distances variables selon les catégories d’âge, dans la baie du Taaone. Place le lendemain matin aux courses U16 sur quelques km, puis celle des U19, Open et Master dames sur 14 km de même que U19 et Master hommes sur 17 km. Toutes ces courses étaient lancées de la plage du Taaone en direction de la Pointe Vénus pour un aller et retour. On a pu y observer, déjà, de la graine de futurs champions en U16 tels Raiheva Marere (EDT Va’a) lauréate chez les filles et Chance Tavita (Team Air Tahiti) vainqueur chez les garçons.



En U19, plus question de futurs champions mais bien des rameurs confirmés à l’image de Tane Mu Wong (Papara Toa Va’a). Mais celui-ci ne s’est pas imposé samedi prenant la deuxième place en terminant à deux longueurs du Néo-Zélandais Maia Campbell qui vit actuellement à Huahine chez Kevin Ceran Jerusalémy et qui est Tahitien de cœur. Aucun suspense en U19 féminine : Nateahi Sommer (Tumu Nui) survolant la catégorie. On avait une attention particulière pour la course Open dames, Iloha Eychenne ayant gagné les trois derniers Te ‘Aito dans cette catégorie. La sociétaire de Matairea Hoe a remporté samedi un nouveau succès en couvrant les 14 km en 1 h 29’ 52’’ et en devançant Ranitea Mamatui de sept minutes. Iloha Eychenne a signé un quadruplé en visant sans doute encore mieux à l’avenir pour tenter de se rapprocher du mythique record de Hinatea Bernadino (11 victoires). Dans les catégories Master, on retiendra en particulier la victoire de la Samoane Anne Cairns chez les 40 ans Dames et celle de l’emblématique Georges Cronsteadt dans la même catégorie d’âge chez les messieurs.

Tutearii Hoatua et le Team OPT dominateurs



La plage du Taaone était largement occupée par les V1 samedi aux alentours de 13 heures au moment où était donné le départ de la très attendue course Open hommes. 243 rameurs dont 45 étrangers et quasiment toute l’élite locale de la discipline. Manquait cependant Revi Thon Sing, le vainqueur de l’édition 2024. Le parcours conduisait les athlètes vers le motu Martin avec une remontée par la pointe de la plage Vénus et une descente au large après le demi-tour pour une distance de 22 km. Sur un plan d’eau relativement plat et avec du vent de face, les ténors pointaient rapidement en tête d’un impressionnant peloton. À l’approche du Motu Martin, Lister Putu possédait quelques mètres d’avance sur un petit groupe composé de ses coéquipiers Raihere Tevaearai et Keoni Sulpice. Tutearii Hoatua, Tuatea Teraiamano et Hitiroa Masingue du Team OPT étaient aussi au contact de même que Hotuiterai Poroi du Team Air Tahiti. Mais dans la descente vers le Taaone et dans le surf, les positions se sont vite s’affirmées en tête. Lister Putu a décroché tandis que Tutearii Hoatua et Tutea Teraiamano se dégageaient du groupe de tête. Les deux postiers n’étaient jamais loin l’un de l’autre jusqu’à l’entrée de la baie du Taaone où ils se trouvaient quasiment bord à bord. Mais Tutearii Hoatua s’est montré le plus solide dans le final, passant la ligne d’arrivée en vainqueur en 1 h 44’ 10’’ sous de fortes bourrasques du vent et une pluie battante. Des conditions météos qui n’allaient heureusement pas durer permettant ainsi au public d’apprécier le spectacle. Tuatea Teraiamano a terminé à quatre secondes du vainqueur et Hitiroa Masingue est venu compléter le triomphe du Team OPT qui réalise ainsi un triplé. Tutearii Hoatua a débriefé sa course : “Je suis vraiment très content car c’est ma première victoire au Te ‘Aito et c’est même ma première victoire en V1 cette saison. J’avais déjà gagné le Super ‘Aito par le passé mais ça remonte à 2016. J’ai pris un bon départ en sortant deuxième à la balise de la passe et j’ai géré mon rythme dans la remontée mais en ne laissant partir personne. Je suis toujours resté bien positionné dans le groupe de tête et lorsque l’on a fait le demi-tour au Motu Martin et que j’ai constaté qu’il y avait du beau surf, je me suis dit que je pouvais viser la victoire cette année. Et le surf m’a permis de faire la différence surtout à partir du Tahara’a où le vent montait encore. Mais chapeau à Tuatea qui n’a jamais lâché et qui m’a obligé à maintenir mon effort jusqu’bout. C’est vraiment une belle saison pour l’OPT et j’espère que le meilleur reste encore à venir avec la Hawaiki Nui Va’a.”

Le Super ‘Aito le 25 juillet



Le Te ‘Aito ne se limite pas à une bagarre de tête entre les meilleurs. Samedi, la lutte faisait aussi rage derrière car les 100 premières places (en principe) étaient qualificatives pour le Super ‘Aito qui aura lieu le 25 juillet et qui devrait réunir entre 120 et 130 rameurs au total avec les wild card (participant retenus par le comité organisateur). Mara Aitamai affichait sa satisfaction au moment de la remise des prix quant à la réussite du Te ‘Aito 2025 : “On a traversé des moments difficiles mais il semble que le Te ‘Aito ait retrouvé de la sérénité. Les rameurs, les partenaires, les parents et les coaches sont tous là et on peut considérer que tout est rentré dans l’ordre et que le Te ‘Aito est bien redevenu un temps fort de la saison de va’a. 889 inscrits, c’est beaucoup plus que ce que l’on pouvait espérer et ça renforce le succès de l’événement. On va rapidement aborder l’organisation du Super ‘Aito qui aura lieu le 25 juillet et on va se réunir dès lundi pour déterminer le nombre de rameurs, le parcours que l’on va retenir et toutes les modalités attachées à l’événement.”



En attendant le Super ‘Aito, c’est un autre temps fort de la saison de va’a qui sera proposé samedi prochain mais en V6 à l’occasion de la sixième édition de la Vodafone Channel Race. Au programme, un parcours de 60 km pour les hommes entre Aorai Tini Hau et Moorea en aller et retour avec changements et 34 km pour les dames entre Aorai Tini Hau et Punaauia, en aller et retour. Un parcours “King & Queen” de 13 km sera aussi au programme et réservé aux rameurs occasionnels qui souhaitent participer à l’événement.



Patrice Bastian



RESULTATS



Hommes



Open (22 km)

1er Tutearii Hoatua (OPT) 1 h 44’ 10’’

2e Tuatea Teraiamano (OPT) 1 h 44’ 14’’

3e Hitiroa Masingue (OPT) 1 h 44’ 31’’

4e Raihere Tevaearai (Shell) 1 h 44’ 54’’

5e Hotuiterai Poroi (Air Tahiti) 1 h 45’ 07’’

6e Keoni Sulpice (Shell) 1 h 45’ 17’’

7e Kevin Ceran Jerusalemy (Huahine) 1 h 45’ 36’’

8e Manutea Millon (Pineula) 1 h 45’ 38’’

9e Keith Vernaudon (OPT) 1 h 45’ 45’’

10e Brice Punuataahitua (Shell) 1 h 46’ 31’’

11e Sly Ly Sao (Shell) 1 h 46’ 38’’

12e Kyle Taraufau (Air Tahiti) 1 h 46’ 45’’

13e Iorama Tehau (Po Pora Te Hoe) 1 h 46’ 49’’

14e Manatea Bopp Du Pont (Te Hui Hoe) 1 h 47’ 00’’

15e Viriura Tainanuarii (OPT) 1h 47’ 11’’

…

218 rameurs classés



U19 (17 km)

1er Maia Campbell (NZ) 1 h 20’ 36’’

2e Tane Mu Wong (Papara) 1 h 21’ 15’’

3e Kaique Passos (Bre) 1 h 22’ 38’’



Master 40 ans (17 km)

1er Georges Cronsteadt (Mataiea) 1 h 38’ 48’’

2e Lonomahiki Teururai (EDT) 1 h 39’ 03’’

3e Mihimana Ah Min (Paddling) 1 h 40’ 25’’



Master 50 ans (17 km)

1er Rauhiri Vahuarii (Paddling) 1 h 43’ 47’’

2e Jimmy Pirato (Shell) 1 h 46’ 26’’

3e Teva Mooria (Toa Tai) 1 h 47’ 21’’



Master 60 ans (17 km)

1er Patrick Vairaaroa (Pirae) 1 h 36’ 17’’

2e Camille Pautehea (Te Firi Nape) 1 h 36’ 52’’

3e Vincent Tupuai (Taravao) 1 h 38’ 01’’



Master 70 ans (17 km)

1er Tamatoa Arbelot (Banque de Polynésie) 1 h 39’ 41’’

2e André Vigor (Pirae) 1 h 44’ 28’’

3e Manapamano Temaiana (Totara) 1 h 58’ 47’’





DAMES



Open (14 km)

1re Iloha Eychenne (Matairea) 1 h 29’ 52’’

2e Ranitea Mamatui (Matahere) 1 h 36’ 55’’

3e Vaimiti Maoni (Ihilani) 1 h 39’ 03’’



U19 (14 km)

1re Nateahi Sommer (Tumu Nui) 1 h 35’ 22’’

2e Hinekahukura Brooking (NZ) 1 h 44’ 06’’

3e Jessica Crowe (Aus) 1 h 45’ 47’’



Master 40 ans (14 km)

1re Anne Cairns (Sam) 1 h 40’ 15’’

2e Ahuura Mao (Pueu) 1 h 41’ 12’’

3e Aurélie Laplane (Pirae) 1 h 41’ 13’’



Master 50 ans (14 km)

1re Chantal Bigot (OPT) 1 h 44’ 49’’

2e Vanina Ly Sao (Pirae) 1 h 49’ 23’’

3e Martine Fan (Punaruu) 1 h 58’ 44’’



Master 60 ans (14 km)

1er Brigitte Langomazino (Ruahatu) 1 h 54’ 58’’

2e Albertine An (Pirae) 1 h 58’

3e Apetahi Flores (Mataiea) 2 h 02’ 02’’



Master 70 ans (14 km)

1re Linda Robb (Hawaii) 2 h 15’ 45’’

