

Va’a - Team OPT conserve son titre à la Molokai Hoe

Tahiti, le 11 octobre 2026 - Tenant du titre après son premier succès à la Molokai Hoe en 2025, le Team OPT a réalisé la passe de deux en s’imposant dimanche entre Molokai et Oahu, à Hawaii, en 4 h 34’ 25’’ après 66 km de course. Le Team vainqueur a devancé Shell Va’a, 2e en 4 h 36’ 32’’, Popora Te Hoe Mamu de Bora Bora complétant le podium en 4 h 46’ 42’’. Team OPT a renforcé sa confiance à la Molokai Hoe en vue de la Hawaiki Nui Va’a.



La Molokai Hoe 2026 a réuni ce dimanche 104 équipages sur la ligne de départ au port de Hale O Lono à Molokai. L’épreuve a été lancée quelques minutes avant 8 heures, les rameurs longeant la côte de Molokai avant d’effectuer la traversée du canal de Ka’iwi pour rejoindre la plage de Waikiki à Oahu après 66 kilomètres d’une course à changement en cours de traversée. La participation tahitienne était forte cette année avec une dizaine de clubs et une quinzaine d’équipages engagés dans les catégories juniors, seniors et vétérans ainsi que de nombreux rameurs qui ont renforcé des équipages hawaiiens.



Deux grands favoris se distinguaient : le Team OPT, vainqueur en 2025, et Shell Va’a, lauréat en 2024 et qui comptait déjà 13 victoires à la Molokai Hoe. Mais d’autres clubs tahitiens étaient ambitieux, les représentants du Fenua ayant réalisé un quadruplé en 2025 avec Team OPT, Shell Va’a, Popora Te Hoe Mamu de Bora Bora et Rurutu alors que Team EDT avait fait 7e. La domination tahitienne était encore envisagée cette année et d’ailleurs Shell Va’a et Team OPT prenaient un bon départ se situant dans le groupe de tête à la pointe de Molokai après trente minutes de course. Mais les Hawaiiens de Lanikai et Wailea étaient dans le coup et imposaient le rythme devant.

Shell Va’a s’accroche mais finit par lâcher



Comme d’habitude, ça bougeait bien dans le canal de Ka’iwi, les rameurs bénéficiant de bonnes conditions de surf, ce qui pouvait favoriser les Tahitiens plutôt à l’aise dans la maîtrise du surf mais il faut aussi bien gérer les courants réputés extrême dans le canal de Ka’iwi. Difficile après une heure de course de bien situer les positions au classement tant les choix de cap étaient différents, même si tous devaient passer par Diamond Head en touchant la côte de Oahu.



Team OPT et Shell Va’a avaient choisi la même orientation de cap au nord, a priori pour se marquer. Keoni Sulpice et ses partenaires du Team OPT semblaient en tête après deux heures de course devant Shell Va’a qui comptait 300 mètres de retard, mais les caps étant maintenant légèrement différents, ça ne présageait pas de la hiérarchie finale. C’était bien la bagarre attendue entre les ‘aito des deux derniers vainqueurs de l’épreuve. Rurutu Hoe et EDT Va’a étaient aussi bien placés après la mi-course. Shell Va’a gardait Team OPT en visuel mais Hitiroa Masingue et ses coéquipiers du Team OPT creusaient peu à peu l’écart. À Diamond Head, soit à une trentaine de minutes de l’arrivée, Team OPT paraissait avoir déjà gagné la course.

Nette domination des rameurs tahitiens



Largement en tête, le Team OPT s’est battu dans le final contre le record de l’épreuve détenu depuis 2011 par Shell Va’a en 4 h 30’ 54’’. Mais les postiers de Georges Cronsteadt n’ont finalement pas réussi à établir un nouveau chrono de référence en terminant en 4 h 34’ 25’’ avec un peu plus de deux minutes d’avance sur Shell Va’a. Ça n’atténuait pas la joie du Team OPT, comme le confirmait Keahi Agneray : “On n’a pas cherché à surveiller nos adversaires, on est resté focalisé sur ce qu’on sait faire. On a eu du bon swell et arrivé à Diamond Head, on a compris qu’on était bien lancé pour gagner. Ce n’était pourtant pas garanti car on a laissé des rameurs à Tahiti qui sont blessés, mais les remplaçants ont fait un super job. Gagner deux années de suite, ça donne encore plus de crédit à notre club même si on est encore loin du palmarès de Shell à Molokai. On remercie nos familles, nos supporteurs et tous nos soutiens qui nous aident à performer”.



Les rameurs tahitiens avaient nettement dominé la Molokai Hoe en 2025 et la supériorité du va’a tahitien s’est encore confirmé cette année avec un nouveau quadruplé au scratch, Team OPT B avec un équipage associé aux Hawaiiens de Kukui O Molokai finissant au pied du podium derrière son équipe A, Shell Va’a et Popora Te Hoe Mamu. EDT Va’a et Rurutu sont également rentrés dans le Top 10. EDT Va’a s’est imposé en catégorie vétérans avec une 14e place au scratch en 5 h 05’ 53’’.



La tournure des événements à Hawaii fait du Team OPT le favori de Hawaiki Nui Va’a, mais nul doute que Shell Va’a aura l’esprit revanchard et que d’autres clubs espèrent bien bousculer l’hégémonie des deux ténors.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 11 Octobre 2026 à 17:52 | Lu 250 fois



