

Va’a - Tahiti et la Nouvelle-Zélande se livrent un duel sans merci

Tahiti, le 20 août 2026 - Les deux premières journées des championnats du monde de vitesse se sont déroulées sur le plan d’eau de Marina Bay à Singapour. La sélection tahitienne a engrangé de nombreux titres notamment en para-va’a et en V6 tandis que la Nouvelle-Zélande a dominé les épreuves en V12. Des résultats qui promettent un beau spectacle jusqu’au bout du week-end.



Pluies de médailles, records du monde à la pelle, les rameurs du Fenua planent sur l’eau de Marina Bay à Singapour. Depuis mercredi, la sélection tahitienne ne cesse de repousser les limites de sa discipline à l’image de nos ‘aito en para-va’a.



Les deux premières breloques en or sont à mettre au crédit des pagayeurs : Allgower Maruae, Christian Ti-Paon, Gervais Aumeran, Heilani Tama, Lysiane Teiri et Patrick Viriamu. Les six Polynésiens se sont imposés sur le 500 et le 1000 mètres mixte, avec un record du monde à la clé (5’12”), devant la Nouvelle-Zélande et les États-Unis.



Le doyen de la délégation tahitienne, Manapamano Temaiana (83 ans), a décroché son 7e titre de champion du monde de vitesse en V1 (250 mètres) au nez et à la barbe des Canadiens John Roberts et Otto Erdelsky. Les seniors hommes et dames ont également marqué les esprits en signant les deux meilleures performances de l'histoire en V6 pendant les séries du 500 mètres.





La Nouvelle-Zélande réagit Des prouesses qui ont parfaitement lancé les rangs polynésiens avant d’aborder, ce jeudi, le deuxième jour des hostilités avec notamment près d’une vingtaine de finales au programme. Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de voir triompher un nouveau membre Rouge et Blanc.



Dès les premières courses, Atonia Maitia (qui était le seul de sa catégorie qualifié) et Ragivaru Tutavake ont respectivement glané l’or ainsi que l’argent en para VL1 et CI (250 mètres). S’en est suivi un alléchant duel en V12. Au bout d’une ligne droite à couper le souffle, les coéquipiers de Brice Punuataahitua ont échoué à moins d’une seconde des Néo-Zélandais. “On est un peu déçus ; Ils ont fait un meilleur départ que nous. On a réussi à revenir à leur hauteur, mais ils avaient encore un peu de jus… C’est ça qui a fait la différence”, a réagi à chaud Heetini Owen au micro de Chris Prod.



Le principal concurrent des Tahitiens est même parvenu à recoller au tableau des médailles grâce à ses succès chez les juniors masculins en V6 et V12 féminins, où les rameuses du Fenua ont terminé aux basques de leurs rivales.



“Ce n'est pas le vent qui nous a pénalisés, mais plutôt le fait de ne pas s'être entraînés beaucoup ensemble à Tahiti où on est plutôt focalisés sur le V6. Je pense qu’il faudra qu’on travaille plus sur le V12 pour les prochains Mondiaux. Il faut accepter cette deuxième place et se ressaisir pour la suite”, s’est projeté l’équipe polynésienne sur l’antenne de TNTV.



Tahiti tient la dragée haute en V6 ! Les Rouge et Blanc n’ont pas attendu longtemps pour récupérer leur trône. La finale du 1 500 mètres en V6 hommes a été une véritable démonstration des protégés de Philippe Bernadino qui l’ont emporté avec une avance de plus de 10 secondes face à la Nouvelle-Zélande. “On est soulagés ! On avait à cœur de prendre notre revanche face aux Aotearoa après la défaite en finale du V12. Nous avons fait un beau travail d’équipe”, savoure Hotuiterai Poroi.



Les juniores féminines ont également défait la redoutable formation néo-zélandaise en finale du 1 000 mètres, en V6, pour seulement deux petites secondes. Elles ont été imitées par leurs ainées sur 1 500 mètres, toujours en V6, qui n’ont pas tremblé face au retour des Américaines. John Itchner est venu ajouter un nouveau sacre au compteur tahitien en para-va’a V1 (250 mètres).



De très bon augure avant la suite de la compétition à Singapour, ce vendredi, ainsi qu’un week-end chargé avec près d’une vingtaine de nouvelles finales.



Les résultats des finales des Polynésiens Mercredi :

Para mixte V6 500m

1er - Tahiti

2e - Nouvelle-Zélande

3e Etats-Unis



Para mixte V6 1000m

1er - Tahiti

2e Nouvelle-Zélande

3e États-Unis



Masters +80 ans hommes V1 250m

1er - Manapamano Temaiana (TAH)

2e - John Roberts (CAN)

3e - Otto Erdelsky (CAN)



Jeudi



Élite hommes V12 500m

1er -Nouvelle-Zélande

2e - Tahiti

3e - Hawaï



Élite femmes - V12 500m

1er Nouvelle-Zélande

2e Tahiti

3e États-Unis



Élite junior hommes - V6 1000m

1er - Nouvelle-Zélande

2e - Nouvelle-Calédonie

3e - Australie

6e - Tahiti



Élite hommes - V6 1500m

1er - Tahiti

2e - Nouvelle-Zélande

3e - Brésil



Élite junior femmes - V6 1000m

1er - Tahiti

2e - Nouvelle-Zélande

3e - Hawaii



Élite femmes - V6 1500m

1er - Tahiti

2e - États-Unis

3e - Nouvelle-Zélande



Les finales para V1 sur 250 mètres



Para hommes (VL1/VL2/CI)

1er Atonia Maitia (V1)

2e Ragivaru Tutavake (CI)





Para hommes (VLVI)

1er - John Itchner (TAH)

2e - Vic Hallen (Haw)







Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 20 Août 2026 à 20:30 | Lu 178 fois



