

Va’a - Shell Va’a victorieux de la Air Tahiti Nui Race

Tahiti, le 4 octobre 2026 - La 11e édition de la Air Tahiti Nui Race s’est déroulée samedi matin en V6 marathon. Shell Va’a A a remporté la course seniors hommes longue de 30 km entre Taaone et Papenoo en 2 h 04’ 51’’ devant EDT Va’a A (2 h 05’ 12’’) et EDT Va’a B (2 h 06’ 43’’). Shell Va’a et EDT Va’a qui seront au départ de la Molokai Hoe dimanche prochain ont bien préparé le rendez-vous hawaiien. Le Team OPT tenant du titre de la Molokai Hoe a fait l’impasse samedi.



Le club ATN Va’a qui célèbre cette année ses 25 ans d’existence a organisé samedi un événement dont la portée sportive s’annonçait passionnante à une semaine de la Molokai Hoe, mais les organisateurs souhaitaient aussi dépasser le cadre du sport. Différents stands étaient aussi en place pour aborder des sujets sensibles qui marquent l’actualité : SOS Suicide, No Ice, nombre de rameuses ont également le tricot rose en soutien à la campagne Octobre rose de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. L’initiative a été saluée par beaucoup avant que l’attention du public ne se tourne vers les courses de va’a, avec trois distances au programme. La course phare du jour, celle des seniors hommes, a été lancée avec 30 V6 au départ de la plage du Taaone.

Shell Va’a contrôle puis accélère



Le parcours conduisait les rameurs vers la Pointe Vénus puis Rocky Point à Papenoo où était fixé le demi-tour avant la section retour vers la baie du Taaone. Les conditions étaient relativement calmes avec peu de vent jusqu’à la Pointe Vénus, mais ça soufflait un peu plus ensuite et de face jusqu’à Papenoo, les rameurs bénéficiant du surf au retour entre Rocky Point et la Pointe Vénus, l’océan étant plus calme dans le final. Quasiment tous les ténors étaient présents, samedi. En particulier ceux qui participeront à la Molokai Hoe, dimanche prochain, cinq clubs devant y représenter le va’a tahitien. Une absence de marque toutefois, samedi, celle du Team OPT qui avait remporté la Air Tahiti Race le samedi précédant devant Shell Va’a et qui souhaitait peut-être se préserver pour l’échéance hawaiienne dont le Team OPT est le tenant du titre en ayant succédé à Shell Va’a. Hotuiterai Poroi, le peperu de Shell Va’a A, et ses partenaires n’ont pour leur part pas ménagé leurs efforts samedi. Ils ont certes contrôlé la remontée au sein du groupe de tête composé de Enviropol et EDT Va’a A, Shell Va’a B, EDT Va’a B, le Team Huahine se tenant en embuscade derrière, tout comme Rautere et Manihi.



Rien n’était joué au demi-tour où Enviropol passait en tête, mais Shell Va’a A accélérait immédiatement après prenant une puis deux longueurs d’avance dans le surf. EDT Va’a A restait un temps au combat mais ne parvenait pas à coller à son rival. Celui-ci creusait peu à peu l’écart et passait la ligne d’arrivée en vainqueur après 2 h 04’ 51’’ de course. EDT Va’a A prenait la deuxième place à 21’’ du lauréat, EDT Va’a B complétant le podium 2 h 06’ 43’’.



EDT Va’a sur la bonne voie



EDT Va’a confirme son retour au premier plan comme le souligne son rameur Heiva Paie-Amo : “Nous sommes contents du résultat en finissant deuxième et pas loin de Shell Va’a. On s‘est beaucoup entraîné ces dernières semaines et la ATN Race était un bon test pour nous en vue de la Molokai et de Hawaiki Nui Va’a. On est longtemps restés au combat avec Shell Va’a mais ils ont un peu mieux profité des bonnes vagues au retour. On aurait bien voulu se tester aussi par rapport au Team OPT aujourd’hui mais peut-être que c’était une stratégie pour eux de ne pas venir et de se préserver pour Molokai. Avec EDT Va’a, nous sommes en reconstruction cette saison et ça se passe plutôt bien. Nos 2e et 3e places aujourd’hui confirment que l‘on est sur la bonne voie.”



Enviropol Va’a a aussi fait belle impression, samedi, en étant longtemps leader de la course et en terminant au pied du podium devant Shell Va’a B et le Team Huahine. Solide performance également de Paea Oropa’a vainqueur en vétérans 40 ans.



Dans les autres courses longues de 15 et 22 km, soulignons en particulier la victoire en juniors garçons d’EDT Va’a qui complète une fort bonne journée pour le club. Shell Va’a a deux grands objectifs à court terme, la Molokai Hoe pour laquelle tous les participants tahitiens sont partis en direction de Hawaii, samedi soir, et la Hawaiki Nui Va’a. Mais Shell Va’a’ a maintenant un autre objectif à plus long terme : la Vendée Va’a 2027, le club au coquillage ayant en effet été récompensé par neuf billets d’avion pour y participer grâce à sa victoire samedi.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 4 Octobre 2026 à 15:10 | Lu 241 fois



