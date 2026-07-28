

Va’a - Nouvelle journée légendaire pour Tahiti

Tahiti, le 27 août 2026 - La sélection tahitienne de va’a a signé de nouvelles performances exceptionnelles aux championnats du monde de vitesse à Singapour. Les rameurs polynésiens sont allés chercher neuf nouvelles médailles d’or avec notamment six records du monde à la clé. Des résultats qui leur assurent la première place au classement avant le dernier jour de compétition.



Que demander de plus ? Déjà assurés de terminer en tête au tableau des médailles, les rameurs du Fenua ont, encore une fois, marché sur l’eau aux Mondiaux de vitesse de Va’a à Singapour. La sélection tahitienne a obtenu neuf nouveaux titres et porte désormais son total de médailles à 73 dont 38 en or ! Un score qui garantit déjà nos ‘aito la première place au classement général.



C’est avec la manière que les Polynésiens ont signé de leur plume le début des finales en V6. Les catégories reines en Open ont sacré deux de nos équipes avec pour commencer Ihilani chez les femmes. Elles se sont imposées pour une demi-seconde face à la formation canadienne de Toronto en réalisant un nouveau record du monde (7:30.90) sur 1 500 mètres.



Le club de OPT a imité les vahine. Il a également battu la meilleure performance de l’histoire avec un chrono de 6:39.49. Les quatre poursuivants néo-zélandais n’ont pu que constater la suprématie tahitienne.



Toutes les catégories d’âges se sont illustrées Les jeunes rameurs ont aussi assuré à l’image des cadets. Tahiti a réalisé deux doublés, à la fois chez les garçons et les filles, grâce à Édition et Pirae tandis que Heiva’a Hoe ainsi que Hoe Mataiea ont terminé à la deuxième place. Idem pour les juniors qui ont également glané deux titres avec le club de pagaie et celui d’Air Tahiti.



Sans oublier les catégories master. Tahiti a fait une razzia chez les hommes avec trois titres chez les + de 40 ans, 50 ans et 70 ans. Auxquels il faut ajouter de l'argent (+60 ans) et avec Ihilani chez les femmes (+ 40 ans).



La dernière journée sur le plan d’eau de Marina Bay se déroule ce vendredi. La sélection tahitienne arbitrera le duel entre la Nouvelle-Zélande et Hawaii qui sont au coude-à-coude pour la deuxième place. Il y a 16 finales au programme.





Tableau des médailles 1er Tahiti : 38 médailles d'or, 21 en argent et 14 en bronze (73)



2e Hawaï : 15 en or, 11 en argent et 14 en bronze (40)



3e Nouvelle-Zélande : 13 en or, 22 en argent et 21 en bronze (56)



4e Etats-Unis : 6 en or, 6 en argent et 9 en bronze (21)



5e Canada : 5 en or, 10 en argent et 2 en bronze (17)





Résultats Open femmes (1 500m)

1ere Ihilani (TAH)

2e Toronto (CAN)

3e Horouta - Kaiarahi Toa (NLZ)



Open hommes (1 500m)

1er OPT (TAH)

2e Ruamata - Pure OCC (NLZ)

3e Pineula (NLZ)



Master 70 ans hommes

1er Teva (TAH)

2e CCC ICemen (CAN)

3e Tweed Coast Platinum (AUS)



Cadets U16 masculins

1er Tahiti

2e Heiva’a Hoe (TAH)

3e Nouvelle-Zélande



Cadettes U16 féminins

1er Pirae (TAH)

2e Hoe Mataiea (TAH)

3e Horouta - Puhi Kaiariki (NLZ)



Master 40 ans femmes

1ere Healani (HAW)

2e Ihilani (TAH)

3e Haeata - Les OG de MJ (NLZ)



Master 40 ans hommes

1er Tahiti

2e Nouvelle-Zélande

3e Nouvelle-Calédonie



Master 60 ans hommes

1er Lanikai (HAW)

2e Tamarii Taravao (TAH)

3e Australie



Juniors U19 masculins

1er Pagaie (TAH)

2e Akarana - Bleu Taurea (NLZ)

3e Air Tahiti (TAH) arrache le podium pour un centième



Junior U19 féminins

1ere Air Tahiti (TAH)

2e Horouta - Manawahine (NLZ)

3e WDBWA - Nga Torea (NLZ)

Painapo (4e) au pied du podium pour 2 dixièmes



Master 50 ans hommes

1er Tahiti

2e Canada

3e Nouvelle-Zélande





Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 27 Août 2026 à 19:31 | Lu 208 fois



