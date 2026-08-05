

Va’a - “Mission accomplie” savoure Tahiti après son sacre XXL !

Tahiti, le 29 août 2026 - Les championnats du monde de vitesse de Va’a se sont clôturés sur le plan d’eau de Marina Bay à Singapour. La sélection tahitienne a décroché un succès grandiose, avec la bagatelle de 87 médailles dont 45 en or, loin devant Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Un bilan qui dépasse le précédent record obtenu à Hilo.





Contrat rempli pour les rameurs polynésiens. La dernière journée de compétition à Singapour a permis aux athlètes du fenua de signer un nouveau record aux Mondiaux de vitesse de va’a. Déjà sacrée lors de la précédente édition, en 2024, la sélection dirigée par Philippe Bernadino a fait encore mieux cette année : “L’objectif était au moins d’atteindre les 40 médailles d’or comme à Hilo (Hawaï). Je crois que les préparations des équipes ont payé”, souligne l’entraîneur tahitien qui n’a pas oublié de remercier les handisports auteurs d’une formidable semaine où ils ont obtenu 20 médailles (9 en or, 6 en argent et 5 en bronze).



Il n’y a pas eu photo face à la concurrence. Nos “aito ont glané un total de 87 médailles (45 en or, 26 en argent et 16 en bronze) tandis que Hawaï (18 en or, 12 en argent et 16 en bronze) et la Nouvelle-Zélande (16 en or, 26 en argent et 28 en bronze) complètent le podium final de cette édition.



“On n’avait pas le droit de ne pas réussir” Un succès parachevé lors de la dernière journée des hostilités à Marina Bay. Le club de Paddling Connection a réalisé le grand huit en décrochant 8 titres sur autant de catégories possibles avec par exemple les juniors maculins et les masters (+ 40 et + 50 ans). Le président, WIlfried Ah Min, a eu dû mal à cacher son émotion au micro de Polynésie la 1ère : “On avait huit courses à faire et on ramène les huit victoires ! Il y avait beaucoup de stress et de sacrifices, mais la mission est accomplie. On n’avait pas le droit de ne pas réussir”.



Les catégories reines, en V6, sur la ligne droite de 500 mètres ont opposé les équipes néo-zélandaises et tahitiennes. Au bout du suspense, Shell a remporté la finale de l’Open masculin avec une avance de… 3 centièmes sur Pineula. OPT a terminé à la 7e place tandis que l’autre équipage de Shell finit au pied du podium. Chez les vahine, Ihilani a été trop courte face à Haeata.



Nos plus jeunes rameurs se sont également emparés de deux nouveaux titres grâce à Hoe Mataiea qui a signé un doublé avec Pirae du côté des cadettes. Les vétérans ont aussi brillé sous la houlette de Paddling Connection tandis que Teva a obtenu l’or en + 70 ans. Il faut ajouter les deux médailles d’argent obtenues par Ruahatu et Rautera respectivement en + 50 ans femmes et + 60 ans hommes.



Parmi les grands vainqueurs, quatre Polynésiens sont repartis de Singapour avec cinq titres : Vetea Toi, Teheiarii Tauraa, Karyl Maoni et Hotuiterai Poroi.



Un statut à défendre aux Jeux du Pacifique La fin des championnats du monde est aussi une “délivrance” admet le coordinateur technique de la Fédération tahitienne de va’a (FTV) Aldo Maueau : “On a eu huit jours de compétition intense. Cela a été un peu compliqué pendant cette dernière journée, mais on est satisfait de notre travail”.



Plusieurs nouveaux objectifs sont dans le viseur de nos champions à l’instar déjà des prochains Mondiaux qui se dérouleront en Nouvelle-Zélande. Avant cela, les Jeux du Pacifique se dresseront sur leur route. Une compétition d’un “tout autre niveau” prévient Philippe Bernadino. “On n’est pas encore prêt car nous manquons de structures”, insiste l’entraîneur de la FTV. D’ici là, la délégation tahitienne peut savourer sa nouvelle couronne mondiale.





Tableau des médailles 1er Tahiti : 45 médailles d'or, 26 en argent et 16 en bronze (87)



2e Hawaï : 18 en or, 12 en argent et 16 en bronze (46)



3e Nouvelle-Zélande : 16 en or, 26 en argent et 28 en bronze (70)



4e Canada : 6 en or, 12 en argent et 3 en bronze (21)



5e Etats-Unis : 6 en or, 8 en argent et 10 en bronze (24)



Résultats V6 500 mètres Open hommes



1er Shell (TAH)

2e Pineula (NLZ)

3e Ruamatu (NLZ)



Open femmes

1ere Haeata - MJS (NLZ)

2e Ihilani (TAH)

3e Pineula - Tavake (NLZ)



Cadettes -16 ans

1ere Hoe Mataiea (TAH)

2e Pirae (TAH)

3e Manu Manea (COK)



Cadets -16 ans

1er Edition (TAH)

2e Pineula (NLZ)

3e Heiva’a Hoe (TAH)



Juniors -19 ans masculins

1er Paddling Connection (TAH)

2e Akarana - Taurea (NLZ)

3e Air Tahiti (TAH)



Junior -19 ans féminines

1ere Horouta - Manawahine (NLZ)

2e Air Tahiti (TAH)

3e WDBWA - Nga Torea (NLZ)



Master + 40 ans hommes

1er Paddling Connection (TAH)

2e Fugauvea (WLF)

3e Manukau (NLZ)



Master +50 ans hommes

1er Paddling Connection (TAH)

2e Tarawera (NLZ)

3e Underdogs (CAN)



Master + 50 ans femmes

1ere Hekili (AUS)

2e Ruahatu (TAH)

3e Team Cal (USA)



Master + 60 ans hommes

1er Team Tommy (AUS)

2e Rautere (TAH)

3e Nga Hoe Horo - Poutama



Master + 70 ans hommes



1er Teva (TAH)

2e Icemen (CAN)

3e Team Cal (USA)



Rédigé par Valentin Fleury le Samedi 29 Août 2026 à 14:32 | Lu 255 fois



