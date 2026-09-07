

Va’a – Le Mémorial Inapurehau chargé d’émotion

Tahiti, le 27 septembre 2026 - Le club Varuatahi Va’a Tahiti a organisé, samedi au Parc Aorai Tini Hau, la première édition du Mémorial Inapurehau en mémoire d’une petite fille prématurément disparue. Ses parents Onaku et Stanley Paie-Ellis ont souhaité que l’événement soit caritatif et rende hommage à tous les enfants partis trop tôt. Environ 200 rameurs, des plus jeunes aux vétérans, ont vécu un événement empreint de beaucoup d’émotion.



Une nouvelle compétition figure désormais au calendrier du va’a local avec le Mémorial Inapurehau. D’autres Mémoriaux sont déjà programmés dans la saison en hommage à des rameurs et dirigeants du va’a du Fenua, mais l’événement organisé samedi était chargé d’une intensité émotionnelle plus forte que de coutume dans la mesure où il rendait hommage aux enfants prématurément disparus.



Onaku et Stanley Paie-Ellis qui ont vécu cette tragédie le 29 septembre 2025 (Inapurehau était décédée à la naissance) ont voulu marquer l’anniversaire de la perte de leur petite fille par un hommage bienveillant en organisant une compétition de va’a, sport dans lequel tous deux sont impliqués en ayant créé le club Varuatahi Va’a Tahiti en 2022. Aujourd’hui présidé par Isabelle Vincent, le club a logiquement géré l’organisation et la logistique samedi avec un rôle très actif du couple Paie-Ellis. Isabelle Vincent témoigne : “La philosophie de notre club, c’est le va’a pour tous et avec tous. Nous accueillons des personnes qui n’avaient jamais ramé et nous avons aussi des rameurs de l’élite. Nous voulons transmettre les valeurs attachées au va’a : le respect, l’humilité et le taho’e. Ce sont ces valeurs qui incarnent le Mémorial Inapurehau aujourd’hui et l’idée c’était de se retrouver, de partager la peine de Onaku et Stanley et de tous les parents qui ont perdu un enfant prématurément. Mais on veut aussi partager la vie en famille et autour du va’a. Au nom de Onaku, Stanley et notre club, je veux remercier tous les rameurs présents et leur entourage qui contribuent à rendre l’événement festif malgré toute l’émotion qui s’en dégage. Je veux aussi remercier tous nos partenaires qui ont été généreux ainsi que l’association SOS Suicide qui est toujours présente à nos côtés.”

L’essentiel était bien de participer



Le programme des courses a été lancé à 8 heures par les poussins qui ont navigué sur des V3 en baie de Matavai. Puis ce fut le tour des V6 sur des distances variables en lagon ou en haute mer, des benjamins à la course open mixtes de 10 km réunissant juniors, seniors et vétérans avec obligation d’avoir au moins une féminine dans l’équipage.



Dix courses se sont ainsi enchaînées dont celle inédite réservée aux familles. Ces épreuves ont réuni plus de 200 participants. La remise des prix a clôturé l’événement vers 13 heures avec de multiples récompenses pour toutes les catégories d’âge grâce à la générosité des sponsors. Onaku Paie-Ellis s’est confiée : “C’est bien sûr une journée très particulière pour moi et mon mari Stanley car elle marque un an de la perte de notre fille Inapurehau. Nous voulions lui rendre hommage ainsi qu’à tous les enfants qui sont partis trop tôt. Je ressens beaucoup d’émotion et c’est aussi le cas de beaucoup de personnes présentes aujourd’hui et de ceux qui n’ont pas pu venir mais qui nous accompagnent par la pensée. Nous enregistrons une participation d’environ 200 rameurs et ça nous satisfait pour une première édition d’autant qu’il y a pas mal de participants dans les catégories Enfant et que notre événement tombe dans une période de grandes courses dans le calendrier fédéral. Nous sentons aujourd’hui le soutien du milieu du va’a local et beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le milieu ont fait l’effort de venir ramer parce qu’elles se sentaient touchées par la cause.”



L’essentiel était bien en effet de participer lors de cette journée hors du cadre sportif. Reste que les rameurs ont tout de même donné le meilleur d’eux-mêmes pour faire honneur au Mémorial. Pour l’anecdote notons que le club organisateur a remporté deux succès (minimes et fun 8 km) tout comme Ihilani Va’a (benjamin et famille) et que c’est Heivaa Hoe qui a gagné la grande course du jour, le 10 km open mixte.



Onaku Paie-Ellis a confié en conclusion de l’événement : “Votre présence, vos encouragements et vos sourires ont contribué à faire vivre cette journée comme nous l’avions imaginé : un moment de partage, de rassemblement et de souvenir.” Le club Varuatahi Va’a Tahiti envisage de reconduire le Mémorial Inapurehau tous les ans.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 27 Septembre 2026 à 11:52 | Lu 305 fois



