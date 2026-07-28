

Va’a - La razzia continue pour les rameurs du Fenua à Singapour

Tahiti, le 24 août 2026 - Au bout de près d’une semaine de compétition, la sélection tahitienne règne en maître aux championnats du monde de vitesse de va’a à Marina Bay (Singapour). Les rameurs polynésiens ont glané plus de 10 titres lors des dernières épreuves individuelles et en V12 avec à la clé plusieurs triplés. De quoi parfaitement lancer les hostilités avant le sprint final des courses en V6.





Déjà largement en tête du tableau des médailles, la sélection tahitienne a engrangé 10 nouvelles médailles d’or lors des dernières épreuves, en V12 et en V1, des Mondiaux de vitesse de va’a à Singapour.



Les deux courses reines en individuel, sur 500 mètres, ont été remportées par nos ‘aito Hotuiterai Poroi et Iloha Eychenne. “J’ai vraiment eu chaud”, a avoué la désormais quadruple championne du monde au micro de TNTV. “J’ai dû tout donner sur les 100 derniers mètres et ça l’a fait”, ajoute la représentante de l’équipe de France, Iloha Eychenne, qui retrouvera la tunique rouge et blanche de Tahiti en 2028. Sa future coéquipière, Hinatea Bernadino, est parvenue à se hisser sur la troisième marche du podium.



De son côté, Hotuiterai Poroi avait du mal à cacher ses émotions : “Je suis très content d’avoir réussi cet objectif. Je vais réaliser petit à petit ce que je viens de faire”, a-t-il conclu lors d’une courte interview à Chris Prod. Il a devancé son compatriote Taoahere Teena tandis que Brice Punuataahitua et Charles Teinauri ont terminé respectivement 5e et 7e.

"Cela a été un combat jusqu’au bout" Singapour a aussi souri aux rameurs polynésiens en V12. L’équipe de Shell Va’a a été sacrée, au bout du suspense, aux dépens du club Fugauvea (Wallis-et-Futuna). Une victoire obtenue pour seulement un dixième de seconde !



“L’objectif était d’obtenir l’or. Ce n’était pas évident d’autant plus que l’équipe de Wallis a été très dangereuse et on avait un manque de fraîcheur à cause des séries en V1. Cela a été un combat jusqu’au bout ! On a essayé de gérer tout au long de la course avant d’accélérer à la fin pour faire la différence. Je tiens à remercier nos juniors qui nous ont permis de compléter l’effectif”, insiste David Tepava.



La formation OPT a échoué au pied du podium. Malheureusement, les vahine (Ihilani / Teva) se sont également retrouvées à la quatrième place de la compétition derrière les deux formations néo-zélandaises et le Canada.



Le va'a tahitien a de beaux jours devant lui En plus de s’être illustrés pour certains dans les catégories seniors, les jeunes rameurs polynésiens ont marqué les esprits sur le plan d’eau de Marina Bay. Pierre Tevaearai, Moana Jeandel et Ray Kanzen ont signé, dans cet ordre, le premier triplé tahitien de l’édition 2026 en cadets (U16). “Je suis très fier de ma course, je félicite les copains. Je ne m'y attendais pas du tout”, admet le nouveau champion du monde.



Les cadettes ont réalisé une splendide course grâce notamment à Eileen Piha Tehaurei (2e) et Tuereni Teiho (3e), mais elles ont été impuissantes face à la démonstration de la Hawaiienne Iliau Makua. Kamalanie Teauroa et Vahinearii Teihoarii se sont emparées de la quatrième et la cinquième position. L’entente EDT / Hei Va’a Hoe a triomphé en V12 chez les U16 masculins tandis que les rameuses de Pirae et Mataiea ont glané la troisième place.



Le festival s’est poursuivi en juniors. Nateahi Sommer et Maggy Marere repartent avec de l’or et du bronze grâce à leur performance en V1. Côté tane, cela sera du bronze et de l’argent pour Kainoa Frères et Taimarama Vandeven qui ont été renversés par le Néo-Zélandais Maia Campbell. Enfin, l’équipe d’Air Tahiti et Painapo a décroché le titre en V12 devant les deux formations néo-zélandaises.

Les quadragénaires signent aussi un triplé ! Bien inspirés par la relève, les expérimentés rameurs polynésiens se sont également régalés. Vetea Toi, Florian Teaurai et Heiva Paie Amo sont montés sur le podium 100 % tahitien lors de l’épreuve individuelle des plus de 40 ans. “Je n’ai pas vraiment les mots. Je suis fier de partager ce podium avec les copains”, savoure Vetea Toi. Un doublé a aussi été réalisé par Karyl Maoni et Wilfred Ah-Min chez les quinquagénaires. Brigitte Langomazino s’est imposée en Master 70 et a remercié l’ensemble de sa famille ainsi que la Polynésie française.



Il faut ajouter à cela les deux breloques en argent de Rudolph Bernadino (+70 ans) et Jean Chicou (+75 ans). Le doyen de la sélection tahitienne Manapamano Temaiana a franchi la ligne avec une belle sixième place. Le bilan est finalement complété à la suite des nouveaux succès de Tahiti en V12 (+40 ans), qui a tremblé jusqu’au sprint final contre une valeureuse équipe de Wallis-et-Futuna, et chez les femmes devant les Américaines (+50 ans).



Au total, nos ‘aito possèdent donc désormais la bagatelle de 59 médailles dont 29 en or. La Nouvelle-Zélande est reléguée loin derrière avec 13 titres. La deuxième semaine de compétition mettra en scène exclusivement les équipages en V6. Les journées de mardi et mercredi seront principalement des séries tandis que les choses sérieuses débuteront dès jeudi à Singapour.

Tableau des médailles 1er Tahiti : 29 médailles d'or, 17 en argent et 13 en bronze (59)

2e Nouvelle-Zélande : 13 en or, 17 en argent et 13 en bronze (43)

3e Hawaii : 10 en or, 7 en argent et 10 en bronze (23)

4e Etats-Unis : 6 en or, 5 en argent et 9 en bronze (20)

5e Canada : 3 en or, 6 en argent et 2 en bronze (10)

Les podiums tahitiens Open hommes V1

1er Hotuiterai Poroi (TAH)

2e Taohere Teena (TAH)

3e Manutea Millon (NLZ)



Open femmes V1

1re Iloha Eychenne (FRA)

2e Akayshia Williams (NLZ)

3e Hinatea Bernadino (TAH)



Juniors 16 ans masculins V1

1er Pierre Tevaerai (TAH)

2e Moana Jeandel (TAH)

3e Kanzen Rey (TAH)



Juniors 16 ans féminine V1

1ere Iliau Makua (HAW)

2e Eileen Piha Tehaurei (TAH)

3e Tuereni Teiho (TAH)



Juniors 19 ans masculins V1

1er Maia Campbell (NLZ)

2e Kainoa Frères (TAH)

3e Taimarama Vandeven (TAH)



Masters 75 ans hommes V1

1er Stewart Tempest (AUS)

2e Jean Chicou (TAH)

3e Mike Williams (AUS)



Masters 40 ans hommes V1

1er Vetea Toi (TAH)

2e Florian Teaurai (TAH)

3e Heiva Paie Amo (TAH)



Juniors femmes 19 ans V1

1re Nateahi Sommer (TAH)

2e Hinekahukura Brooking (NLZ)

3e Maggy Marere (TAH)



Masters 70 ans femmes V1

1re Brigitte Langomazino (TAH)

2e Kat Ville (Canada)

3e Jane Toro (USA)



Masters 70 ans hommes V1

1er Tim Dougherty (USA) 2e Rudolph Bernadino (TAH)

3e David Halpern (USA)



Masters 50 ans hommes V1

1er Karyl Maoni (TAH) 2e Wilfred Ah-Min (TAH)

3e Justin Bloomfield (AUS)



Open hommes V12

1er Shell Va’a (TAH) 2e Club Fugauvea (WLF)

3e Manukau - Vaka Manu (NLZ)



Juniors U16 masculins V12

1er EDT / Hei Va'a Hoe (TAH)

2e Pineula - Balles Boom Pineula (NLZ)

3e Te Toki - Awhiowhio (NLZ)



Masters 50 ans femmes V12

1re Punaruu / Ruahatu (TAH)

2e États-Unis

3e Nga Hoe Horo - Wahine Pukaha (NLZ)



Masters 40 ans hommes V12

1er Tahiti

2e Wallis-et-Futuna

3e Nouvelle-Calédonie



Juniors 19 ans féminines V12

1re Air Tahiti Va’a / Team Painapo (TAH)

2e Tirohanga - Hine Ipipiri (NLZ)

3e WDBWA - Nga Torea (NLZ)



Juniors 16 ans féminines V12

1re 86 Kilohana Hoe Wa’a 31 (HAW)

2e Horouta - Puhi Kaiariki (NLZ)

3e Pirae Va’a / Mateiea Hoe (TAH

Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 24 Août 2026 à 17:51 | Lu 275 fois



