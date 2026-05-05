

Va’a – La 38e édition de la Te Aito Tahiti est lancée

Tahiti, le 2 juin 2026 - Les organisateurs de la Te Aito Tahiti ont tenu une conférence de presse mardi matin à Aorai Tini Hau en présence des nombreux partenaires impliqués dans l’événement. La 38e édition de la doyenne des courses de V1 au Fenua se tiendra vendredi 5 et samedi 6 juin et promet, cette année encore, d’être intense. Elle devrait compter une très forte participation toutes catégories confondues entre les courses jeunes de vendredi et celles de leurs aînés samedi.



Créée en 1988, la plus ancienne course de va’a V1 d’envergure du Fenua, la Te Aito Tahiti, abordera cette année sa 38e édition, l’impasse ayant été faite en 2021 pour cause de Covid. Ses deux co-organisateurs, Mara Aitamai et Charley Maitere, ont su donner toujours plus de relief à l’événement, comme en témoigne le nombre conséquent de partenaires présents mardi matin lors de la conférence de presse qui a donné le coup d’envoi de la Te Aito Tahiti 2026. En présence également de Rudolphe Apuarii, le président de la Fédération tahitienne de va’a qui gérera la cellule de résultats, et d’Alfred Mata, le directeur de course qui a animé la conférence de presse, la Te Aito a été présentée aux intéressés.



Le programme et les parcours des courses ont été exposés en détail. Celles-ci débuteront ce vendredi après-midi avec les courses jeunes et se poursuivront samedi avec les courses adultes dont l’épreuve phare des Open hommes. Le départ sera donné à 13 heures de la plage de Taaone en direction de Mahina pour 22 km de course. Les partenaires présents ont tous souligné la portée de l’événement à l’échelle locale.

La barre des 1 000 participants devrait être dépassée



Le volume d’inscriptions ne cesse de s’étoffer au fil des jours et au pointage de lundi, on comptait déjà plus de 800 rameurs dont 130 étrangers, un certain nombre d’entre eux étant venus pour enchaîner avec la Vodafone Channel Race en V6 le samedi suivant et amortir ainsi au meilleur coût leurs billets d’avion. La clôture des inscriptions est fixée à vendredi et nul doute que la Te Aito Tahiti 2026 devrait mettre en scène plus de 1 000 rameurs toutes courses confondues. Ce ne sera pas le record (1 280) mais il est par contre probable que tous les ténors des catégories d’âge hommes et femmes et en particulier en Open hommes soient présents, d’autant que le prize money d’un total de 1 895 000 francs est particulièrement motivant.



Mara Aitamai semblait le premier surpris du volume de participation : “On a fait le point sur la participation hier et j’ai été très surpris du volume d’inscrits avec déjà plus de 800 engagements. Avec la répétition des courses de va’a et les frais que cela implique pour les parents ou les rameurs, il y a des choix à faire et on ne visait pas une telle participation cette année alors que l’on devrait dépasser les 1 000 engagés d’ici vendredi. Satisfaction donc pour la participation mais cette année, on veut surtout revoir le plan de développement de nos actions. On a des nouveaux partenaires et on veut notamment récréer la Te Aito Rurutu, mais nous avons aussi d’autres projets. Ceci étant, la Te Aito Tahiti reste notre événement majeur. Cette édition se présente bien, nous sommes parfaitement rôdés au niveau de l’organisation et nous mettons l’accent sur la sécurité qui nous coûte beaucoup d’argent, mais on n’économisera jamais sur ce paramètre. Je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent, les rameurs, les parents, les clubs et tous nos partenaires privés et institutionnels qui sont chaque année plus nombreux et ça démontre que l’aura de la Te Aito dépasse le cadre du va’a et est un événement majeur dans la vie locale.”

Suspense attendu en Open hommes, moins en Open femmes



La bagarre s’annonce colossale samedi après-midi lors de la course Open hommes, longue de 22 km entre la plage de Taaone et le motu Martin en aller et retour, compte tenu du nombre de vainqueur potentiels. Tutearii Hoatua, qui s’était imposé au sprint devant Tuatea Teraiamano en 2025, tentera de réaliser le doublé. Mais il faudra que le représentant du Team OPT soit encore costaud car ils sont nombreux à viser la victoire, à commencer par Charles Teinauri, le rameur de Shell Va’a qui a fait grosse impression samedi dernier en établissant un nouveau record du parcours lors de la 3e édition de la Tāhō’ē longue de 28 km. Tutearii Hoatua, lui, avait terminé à la 11e place.



Mais d’une course à l’autre, en fonction des conditions de mer, la hiérarchie est mouvante et il est donc difficile de faire des pronostics. On peut s’engager avec plus d’assurance en ce qui concerne l’épreuve Open femmes. Vainqueur des quatre dernières éditions, Ilona Eychenne, également impressionnante à la Tāhō’ē, a les arguments pour signer la passe de cinq. La jeune espoir Nateahi Sommer semble a priori sa principale adversaire. Mais à défaut de gagner, beaucoup chercheront à obtenir leur billet pour la Super Aito qui aura lieu le 5 septembre et qui sera réservée aux 100 premières places en Open hommes samedi. Le spectacle s’annonce intense sur l’eau mais également coloré puisque les tricots varieront de couleurs à chaque course.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 2 Juin 2026 à 15:54 | Lu 331 fois



