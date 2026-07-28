

Va’a - Hitiroa Masingue s’impose au Mémorial Tainuiatea

Le club Team OPT a organisé samedi le Mémorial Tainuiatea, une course V1 marathon qui honorait la mémoire de Tainuiatea Vairaaroa, ancien rameur du club tragiquement décédé en 2014 dans un accident routier. Hitiroa Masingue l’a emporté en seniors hommes, le Team OPT réalisant un doublé avec la deuxième place de Tutearii Hoatua.



Depuis 2014 et à l’exception de 2024 où l’événement n’avait pu trouver sa place dans le calendrier fédéral, le Team OPT organise chaque année le Mémorial Tainuiatea en mémoire de Tainuiatea Vairaaroa, l’un de ses rameurs décédé d’un accident de moto. Les organisateurs et en premier lieu Maheanuu Pihatarioe, le nouveau président du Team OPT depuis le mois de février, craignaient que la participation soit beaucoup moins importante que lors des éditons passées compte tenu du départ de la sélection tahitienne aux Championnats du monde va’a à Singapour, mais Maheanuu Pihatarioe a été rassuré par le volume d’inscriptions et une participation conséquente : “On était bien conscient qu’avec l’absence des rameurs qui sont partis aux Championnats du monde, on aurait peut-être une participation moins importante que d’habitude. On est quand même satisfait de la participation avec environ 280 engagés sur toutes les courses et il y avait un beau plateau en seniors hommes avec plusieurs ténors de la discipline. Au niveau de l’organisation, pas de soucis, on est bien rôdé depuis 2014 et l’organisation du premier Mémorial. Ce fut une journée qui a encore fait honneur à Tainuiatea qui reste toujours dans nos mémoires car c’était un rameur emblématique du Team OPT.”

Hitiroa Masingue prend sa revanche



Il manquait certes quelques ténors dans les courses cadets, juniors, seniors et vétérans, samedi lors du Mémorial, une partie de l’élite tahitienne étant en effet présente à Singapour pour y participer aux Championnats du monde de vitesse, mais il restait quand même du beau monde comme ce fut le cas en seniors et vétérans hommes 40 ans lorsque la course était lancée sur le coup de 13 heures de la plage de Taaone avec un peloton d’une centaine de rameurs. Direction la pointe Vénus puis retour vers la passe de Taaone avec un final dans le lagon pour rejoindre la ligne d’arrivée fixée devant le complexe OPT de Pirae après 21 km de course.



Les favoris se dégageaient logiquement dès le début de course, le peloton de tête commençant à se réduire après le demi-tour de la pointe Vénus. Un trio creusait l’écart en se montrant le plus performant dans le surf de la descente vers la passe de Taaone, Hitiroa Masingue, Tutearii Hoatua et Keoni Sulpice abordant le final dans le lagon côte à côte. Hitiroa Masingue, deuxième de l’épreuve en 2025, finissait le plus fort pour boucler son parcours en 1 h 48’ 13’’ et ajoutait ainsi un succès à son palmarès et à celui du Team OPT : “On a formé un paquet d’une dizaine de rameurs en début de course avec les favoris. Il fallait gérer ses efforts dans la remontée et j’ai ensuite bien négocié le surf au retour pour revenir sur les rameurs détachés et on s’est retrouvé à trois en rentrant dans le lagon à la baie de Taaone. J’étais bien dans le final et ça m’a permis d’aller chercher la victoire. C’est une première cette saison car je n’avais encore rien gagné en V1. Il n’y avait pas toute l’élite mais il y avait quand même une solide concurrence. Les conditions étaient bonnes aujourd’hui pour que ce soit une belle course et puis on avait envie de faire le maximum pour honorer Tainui, surtout nous, rameurs de l’OPT.”

Une riche journée de va’a



Tutearii Hoatua, également du Team OPT, prenait la deuxième place au finish en 1 h 48’ 36’’ et quatre secondes devant Keoni Sulpice, sociétaire de Shell Va’a. Narai Atger, le vainqueur de l’édition 2025, terminait au pied du podium. En vétéran 40 ans, succès de Vairotoarii Depierre en 1 h 50’ 42’’ devant Georges Cronsteadt (1 h 51’ 00’’) et Lonomahiki Teururai 1 h 52’ 59’’).



Auparavant, les arrivées devant le complexe OPT s’étaient enchaînées depuis le matin avec les courses jeunes et celles des juniors hommes et femmes, seniors dames et vétérans 50-60 ans hommes et femmes dont la distance proposée était de 14 km. À noter les victoires de Mahana Noble de Manu Ura en juniors femmes en 1 h 33’ 20’’, de Teahuragi Mariteragi (EDT Va’a) en 1 h 12’ 08’’ en juniors hommes et de Marguerite Temaiana (Paea Va’a) en 1 h 26’ 16’’ en seniors femmes et qui s’imposait également en vétérans 50 ans.



La remise des prix bouclait une belle journée de va’a qui a fait honneur à Tainuiatea Vairaaora tant au niveau de l’organisation que du volume de participation et du spectacle assuré sur l’eau par les participants. On va maintenant suivre avec attention les performances de la sélection et des clubs tahitiens lors Championnats du monde de vitesse qui débuteront jeudi à Singapour mais mercredi pour Tahiti compte tenu du décalage horaire.



Patrice Bastian





Les podiums

Seniors hommes (21 km)

1. Hitiroa Masingue (Team OPT) 1 h 48’ 13’’

2. Tutearii Hoatua (Team OPT) 1 h 48’ 36’’

3. Keoni Sulpice (Shell Va’a) 1 h 48’ 40’’

Vétérans hommes 40 ans (21 km)

1. Vairotoarii Depierre (Vini Va’a) 1 h 50’ 42

2. Georges Cronsteadt (Mataiea Va’a) 1 h 51’ 00’’

3. Lonomahiki Teururai (EDT Va’a) 1 h 52’ 59’’

Juniors hommes (14 km)

1. Teahuragi Mariteragi (EDT Va’a) 1 h 12’ 08’’

2. Heiva Tuhiri Chevalier (Papara Toa Va’a) 1 h 16’ 27’’

3. Atitioroi Tetauira (Team OPT) 1 h 17’ 48’’

Seniors femmes (14 km)

1. Marguerite Temaiana (Paea Va’a) 1 h 26’ 16’’

2. Ranitea Mamatui (Offck) 1 h 27’ 17’’

3. Vaiani Tepuhiarii (Team OPT) 1 h 32’ 16’’

Juniors femmes (14 km)

1. Mahana Noble (Manu Ura) 1 h 33’ 20’’

2. Tehani Teaotea (Mahine Va’a) 1 h 37’ 24’’

3. Taputea Fenuaiti (Ihilani Va’a) 1 h 40’ 30’’



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 16 Août 2026 à 14:49 | Lu 306 fois



