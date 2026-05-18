

Va’a – Brice Punuataahitua survole le Te Aito

Tahiti, le 7 juin 2026 - Le Te Aito 2026 a réuni vendredi et samedi près de 900 participants toutes courses confondues en V1. Déjà vainqueur de l’édition 2023, Bruce Punuataahitua était intouchable samedi en Open hommes et s’est largement imposé après 22 km de course en 1 h 41’ 13’’ devant son coéquipier de Shell Va’a Charles Teinauri, Manutea Millon complétant le tiercé de tête. Iloha Eychenne a également nettement dominé la course Open femmes longue de 17 km en 1 h 26’ 06’’.



Les courses jeunes ont lancé la 38e édition du Te Aito, vendredi après-midi, dans la baie de Taaone et ont donné le ton d’un événement toujours aussi marquant dans le monde du va’a, comme en témoigne le volume de participation pour la doyenne des courses de va’a au Fenua. Ils étaient 90 vendredi après-midi, des U10 aux U14, et plus de 800 le lendemain à animer les différentes courses du programme. Parmi eux, 81 étrangers représentant 12 nations.



Le beau temps était au rendez-vous, ce qui comblait tout le monde, le public, les bateaux suiveurs et les deux co-organisateurs, Mara Aitamai et Charley Maitere. En revanche, il y avait très peu de vent samedi et une forte chaleur a pesé sur les organismes des concurrents, d’autant que la houle était faible avec donc très peu de surf exploitable pour alléger les coups de rame.

Le quintuplé pour Iloha Eychenne



La course U19 hommes a ouvert le programme samedi matin sur une distance de 17 km entre la baie de Taaone et la pointe Vénus. Les grands espoirs du va’a local pointaient logiquement en tête dès le début de course, à commencer par Kainoa qui imprimait le rythme. Mais le Néo-Zélandais Maia Campbell, vainqueur du Te Aito U19 en 2025, et Chance Tavita, qui avait dominé la Tāhō’ē le samedi précédent, passaient en tête après le demi-tour à Muriavai, Maia Campbell creusant alors un petit écart. Mais le suspense était bien présent dans le final lorsque Chance Tavita revenait à hauteur de Maia Campbell dans la baie de Taaone. C’est toutefois le Néo-Zélandais qui finissait le plus fort et réalisait le doublé. Il confiait à l’arrivée : “Il faisait chaud et il n’y avait pas beaucoup de vent et de surf au retour, mais ce sont des conditions qui sont bonnes pour moi. Mais j’ai dû ne rien lâcher avec Chance qui n’était pas loin. Lorsqu’il est revenu à ma hauteur sur la fin, je n’ai pas vraiment douté car je me sentais encore fort et j’ai réussi à reprendre l’avantage. C’est une belle satisfaction de réaliser le doublé dans la catégorie U19 face à de futurs grands champions.”



La course féminine réunissant U19, Open et master était lancée quelques minutes plus tard pour 14 km. Vaimiti Maoni prenait le meilleur départ, mais la grande favorite Iloha Eychenne passait rapidement en tête et creusait constamment l’écart, y compris sur sa principale adversaire, Nateahi Sommer. Iloha Eychenne signait une cinquième victoire consécutive sur le Te Aito en Open femmes en 1 h 26’ 06’’, Nateahi Sommer faisant 2e et remportant la catégorie U19 en 1 h 30’ 01’’. Iloha Eychenne est bien la référence du va’a tahitien féminin.

Brice Punuataahitua fait rapidement la différence



Formidable spectacle sur la plage de Aorai Tini Hau lorsque la course Open hommes était lancée à 13 heures avec plus de 200 rameurs au départ. L’objectif pour les ténors était de se positionner rapidement dans les premiers rangs, ce qui n’était pas forcément simple vu le nombre de participants et les embouteillages. C’est Manutea Millon qui sortait en tête de la passe, mais les favoris étaient aussi déjà bien placés. Manutea Million assurait le rythme devant pendant une vingtaine de minutes avant que ça accélère derrière et en particulier Brice Punuataahitua qui prenait à son tour la tête. Le rameur de Shell Va’a creusait l’écart mais ne présumait-t-il pas de ses forces si loin de l’arrivée ? Il n’en sera rien, Brice Punuataahitua ne lâchant rien et passant la ligne d’arrivée en vainqueur avec une avance confortable sur son partenaire de Shell Va’a, Charles Teinauri. Manutea Million se montrait aussi solide dans des conditions difficiles avec la forte chaleur pour prendre la 3e place.



Le vainqueur se sentait fort samedi, comme il le confirmait lors de la remise des prix : “J’avais déjà gagné le Te Aito en 2023 et aujourd’hui, je sentais que j’avais le mental et la forme pour remporter une deuxième victoire sur l’épreuve. J’ai pris un bon départ et j’ai géré par rapport au groupe de tête jusqu’à la pointe Vénus ou j’ai accéléré pour tester les copains et j’ai vu que ça ne suivait pas. J’ai continué sur un rythme soutenu et quand j’ai vu que j’avais creusé un bon écart, j’ai assuré sur le petit clapot dans la descente. Je veux remercier mon coach David Tepava, car c’est grâce à lui que les rameurs de Shell sont performants. Ma victoire et la 2e place de Charles sont de bon augure pour la Vodafone Channel Race samedi prochain.”



Manutea Million, qui vit en Nouvelle-Zélande mais qui revient régulièrement à Tahiti pour les grands événements de va’a, était lui aussi satisfait : “Brice et Charles ont démontré qu’ils étaient forts. J’ai tout donné pour essayer de revenir, mais je n’ai pas réussi. Après, j’ai cherché à gérer ma 3e place. Je remonte sur le podium et ça me satisfait complètement. C’est ma 2e course au Fenua cette saison et je suis venu avec deux juniors de Nouvelle-Zélande qui ont plutôt bien marché. C’est bien que le va’a se développe ailleurs qu’à Tahiti à haut niveau car c’est comme cela que la discipline sera peut-être un jour aux Jeux olympiques.”

Place à la Vodafone Channel Race samedi prochain



Tous les lauréats de la 38e édition du Te Aito ont été récompensés en fin de journée, samedi à Aorai Tini Hau, lors de la remise des prix. Le montant total du prize money avait de quoi motiver l’élite samedi dans les différentes catégories puisqu’il était de 1 895 000 francs, dont 250 000 francs pour le vainqueur Open hommes, Brice Punuataahitua. Notons aussi les succès en 40 ans de Anne Cairns chez les dames et de Vairotoarii Depierre chez les hommes. Cette liste de lauréats n’est pas exhaustive vu le nombre de catégories des U10 aux U70.



De nombreux rameurs présents au Te Aito remettront ça samedi prochain, mais en V6, pour un autre rendez-vous phare du calendrier local de va’a, la 6e édition de la Vodafone Channel Race qui mettra en scène les catégories U19, Open et master 40/50 ans hommes ainsi que la catégorie Open femmes. L’événement rassemble chaque année l’élite du V6 pour une course spectaculaire entre Tahiti et Moorea. Mara Aitamai et Charley Maitere sont pour leur part déjà tournés vers le Te Aito Tuhaa Pae qui aura lieu les 22 et 23 août à Rurutu. Quant au Super Aito, il est programmé le 5 septembre et sera marqué par le retour des vahine dans l’épreuve.



Patrice Bastian



RESULTATS OPEN

Hommes (22 km)

1. Brice Punuataahitua (Shell Va’a) 1 h 41’ 13’’

2. Charles Terinauri (Shell Va’a) 1 h 42’ 18’’

3. Manutea Million (Manihi Va’a) 1 h 42’ 57’’

4. Keith Vernaudon (Team OPT) 1 h 43’ 16’’

5. Tutearii Hoatua (Team OPT) 1 h 43’’ 50’’

6. Narai Atger (Toa Tai Va’a) 1 h 43’ 54’’

7. Darren Harbulot (Green Lantern) 1 h 43’ 55’’

8. Steeve Teihotaata (Green Lantern) 1 h 44’ 08’’

9. Revi Thon Sing (EDT Va’a) 1 h 44’ 12’’

10. Hotuiterai Poroi (Air Tahiti Va’a) 1 h 44’ 19’’

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214 classés



Dames (14 km)

1. Iloha Eychenne (Matairea) 1 h 26’ 06’’

2. Vaimiti Maoni (Ihilani Va’a) 1 h 33’ 00’’

3. Marguerite Temaiana (Paea Va’a) 1 h 33’ 38’’

4. Puarui Guntaro (Teva) 1 h 35’ 00’’

5. Tahia Teikeetini (Ihilani Va’a) 1 h 35’ 12’’

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27 classées







Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 7 Juin 2026 à 16:22 | Lu 303 fois



