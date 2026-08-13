

Va’a - Brice Punuataahitua est bien le Super Aito

Tahiti, le 6 septembre 2026 - La 33e édition du Super Aito s’est déroulée au départ de la plage du Taaone, samedi, et sur deux étapes pour les hommes mais aussi pour les femmes qui faisaient leur retour à l’événement. Brice Punuataahitua a démontré qu’il était bien le rameur à battre cette saison en s’imposant devant Hitiroa Masingue et Tapuarii Tamaititahio. Nateahi Sommer a décroché la victoire chez les dames, Vaimiti Maoni et Aurélie Laplane complétant le podium.



Forte animation samedi tout au long de la journée au Parc Aorai Tini Hau à l’occasion du Super Aito 2026 organisé par Te Aito Events et ses deux dirigeants, Mara Aitamai et Charley Maitere co-fondateurs de l’événement. Quatre départs étaient programmés à partir de la plage du Taaone. Deux le matin sur un court parcours (demi-tour au Tombeau du roi) pour les hommes et long pour les femmes (demi-tour à la Pointe Vénus). Le format était inversé l’après-midi pour une distance totale d’une trentaine de kilomètres pour les messieurs qui effectuait le demi-tour au Motu Martin sur le long parcours et un peu moins pour les dames.



Toutes les catégories (U19, seniors et master) se sont élancées en même temps. La journée a marqué le grand retour des vahine au Super Aito. Elles n’y participaient plus en effet depuis 2017. Et elles ont répondu présent avec 65 engagées, la participation totale à l’événement étant de près de 200 participants avec les hommes. Tous les engagés samedi avaient obtenu leur qualification pour le Super Aito dans le cadre du Te Aito au mois de juin. Aussi, le niveau s’annonçait-il très relevé compte tenu de la participation de quasiment tous le sélectionnés qui ont brillé aux récents Championnat du monde de vitesse à Singapour où Tahiti a survolé la compétition.

Doublé pour Brice Punuataahitua



Vainqueur du Te Aito, Brice Punuataahitua a récidivé samedi en remportant le Super Aito et les deux étapes au programme. Ce ne fut pas sans mal car le vent soufflait fort et notamment de face dans la remontée vers la Pointe Vénus et le rameur de Shell Va’a a dû composer avec une solide concurrence. Il s’est imposé dans la première étape mais les écarts étaient faibles à l’arrivée pour le Top 10 et au-delà et s’il a gagné la deuxième étape, ce ne fut pas sans rebondissements. Brice Punuataahitua a toujours fait la course en tête mais il a chaviré lors de la descente dans la phase de surf et il a dû bien se relacer pour maintenir ses poursuivants à distance et passer la ligne d’arrivée en vainqueur. Il signe un chrono total de 2 h 36’ 44’’ sur les deux étapes pour devancer le rameur de Team OPT Hitiroa Masingue (2 h 37’ 39’’) et Tapuarii Tamatititahio le représentant de Enviropol Va’a (2 h 37’ 55’’).



Keith Vernaudon et Tutearii Hoatua, tous deux du Team OPT, ont terminé au pied du podium. Brice Punuataahitua a savouré son succès mais il est déjà focalisé sur d’autres échéances. : “J’ai gagné toutes les grandes courses cette année mais ça demande beaucoup de sacrifices au niveau de la préparation et de la vie de famille et cette victoire au Super Aito est une belle récompense. C’était dur aujourd’hui avec un fort vent de face et une grosse concurrence. Je gagne la première étape mais au finish. Dans la deuxième, j’ai chaviré un moment mais j’ai redoublé d’efforts pour garder mon avance en tête. Maintenant, on va ranger les V1 et se préparer en V6 avec Shell pour Molokai et Hawaiki Nui ensuite : deux gros objectifs où on a comme d’habitude de grandes ambitions.” Bonne journée pour Brice Punuataahitua dont les efforts ont été récompensé par un chèque de 500 000 francs. Succès relativement aisé en master de Georges Cronsteadt et du Néo-Zélandais Maia Campbell qui s’était déjà imposé au Te Aito en U19.

Nateahi Sommer relance le palmarès féminin



Mara Aitamai et Charley Maitere ont été bien inspirés de réintégrer la course féminine au Super Aito et de proposer un prize money identique chez les hommes et les femmes. La participation a été conséquente sur la ligne de départ avec 65 engagées. Manquait parmi les ténors Iloha Eychenne vainqueur du Te Aito mais qui ne pouvait se libérer samedi et Hinatea Bernardino qui n’avait pas participé au Te Aito et n’était donc pas qualifiée. Une grande favorite en conséquence, Nateahi Sommer, qui avait fait forte impression à Singapour chez les juniors, a confirmé samedi qu’elle était bien la pépite de la relève du va’a féminin local. Lors de la première étape le matin sur le long parcours et face à un vent soutenu dans la remontée vers la Pointe Vénus, Vaimiti Maoni a ramé bord à bord avec Nateahi Sommer mais la rameuse de Tumu Nui a fait la différence au retour pour s’imposer relativement largement.



Elle a bien failli hypothéquer ses chances de victoire finale l’après-midi en s’échouant sur le récif du côté du Tombeau du Roi mais elle est parvenue à repartir pour remonter de la 8e à la 2e place derrière Vaimiti Maoni. Au général, elle s’impose en 2 h 58’ 52’’ avec près de deux minutes d’avance sur Vaimiti Maoni, Aurélie Laplane prenant aussi place sur le podium open.



Nateahi Sommer et Aurélie Laplane remportent également les catégories U19 et master. Figure emblématique du va’a féminin tahitien, Vaimiti Maoni a apprécié le retour de la course féminine au Super Aito : “C’était difficile aujourd’hui avec un fort vent et c’était vraiment un Super Aito. Je remercie l’organisation du Te Aito Events d’avoir pensé à nous, ça nous a permis de démontrer que le va’a féminin tahitien commence à retrouver une bonne dynamique car nous sommes tout de même 65 engagées. Nous avons une bonne relève chez les jeunes, on l’a vu à Singapour et c’est de bon augure pour l’avenir du va’a féminin.”



Te Aito Events envisage d’étoffer nettement son programme en 2027 tant localement avec le Te Aito Rurutu, Raromatai, Taha’a et Makemo mais aussi à l’international avec des rendez-vous prévus à Miami fin mars, Fidji fin avril et peut-être en Australie. Cela est de nature à donner encore plus de relief à la pratique du va’a à travers le monde.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 6 Septembre 2026 à 14:18 | Lu 869 fois



