

Va’a – Brice Punuataahitua enchaîne les victoires

Tahiti, le 21 juin 2026 - Vainqueur du Te Aito le 6 juin, Brice Punuataahitua a confirmé qu’il était actuellement l’homme en forme du va’a en remportant samedi la Super Taho’e organisée par l’association Save Va’a à la pointe Vénus après s’être imposé sur le contre-la-montre (10 km) le matin puis sur la course longue distance (24 km) l’après-midi. Doublé des rameurs de Shell Va’a au classement général, Brice Punuataahitua devançant Charles Teinauri. Tutearii Hoatua du Team OPT complète le podium seniors hommes.



Compétition organisée par des rameurs pour des rameurs, slogan de l’association Save Va’a créée par des rameurs de l’élite en 2023, la 3e édition organisée en deux temps à la plage de la pointe Vénus avec la Taho’e le 23 mai puis la Super Tahoe samedi a largement rassemblé le monde du va’a avec un programme qui mettait toutes les catégories d’âge en scène, des U8 aux U70. Les départs se sont succédé samedi à la pointe Vénus avec des parcours variables en kilométrage selon les catégories.



Le temps fort de la journée était bien évidemment la course seniors hommes dont les 73 engagés ont d’abord couvert un contre-la-montre de 10 km le matin. Brice Punuataahitua a démontré qu’il s’imposait comme un vainqueur potentiel de la Super Taho’e en signant le meilleur chrono en 49’ 04’’ devant Hotuiterai Poroi à 23 secondes et Charles Teinauri à 35 secondes. Mais rien n’était joué, car moins d’une minute séparait les dix premiers.



La course longue distance de 24 km était lancée à 12 h 30 de la pointe Vénus en direction du Taaone puis retour vers la pointe Vénus, le parcours se poursuivant avec un demi-tour à Orofara et retour vers la ligne d’arrivée. Les rameurs profitaient d’un vent dans le dos et d’une houle relativement formée pour surfer dans la descente vers le Taaone. En revanche, vent de face et contre la houle jusqu’à Orofara, des conditions exigeantes avant de finir à nouveau avec l’appui du vent après le demi-tour. Dans la première moitié du parcours, la course était tactique, les mieux placés au contre-la-montre s’imposant un marquage. Keith Vernaudon allait un temps imposer le rythme mais sans créer des écarts et les leaders se sont succédé au sein d’un paquet d’une vingtaine de coureurs au passage de la pointe Vénus.

Doublé de Shell Va’a mais beau tir groupé du Team OPT



L’écrémage allait se faire par l’arrière dans le groupe de tête entre la pointe Vénus et Orofara, mais ils étaient bien encore 7 ou 8 à jouer la gagne au demi-tour. C’est alors que Brice Punuataahitua accélérait avec Charles Teinuari, son coéquipier de Shell Va’a, mais Keith Vernaudon allait un temps rester au contact et Tutearii Hoatua et Kyle Taraufau n’étaient pas loin. Mais comme lors du Te Aito, Brice Punuataahitua était intouchable samedi et a fait nettement la différence en fin de course pour couper la ligne d’arrivée en 2 h 03’ 08’’, Keith Vernaudon terminant deuxième à 35 secondes et Charles Teinauri troisième à 43 secondes.







À l'arrivée, Brice Punuataahitua confiait que les conditions de course avaient été difficiles, samedi : “Dans la remontée vers la pointe Vénus, il fallait gérer face au vent et à la houle et ne pas puiser dans ses réserves car les conditions étaient difficiles. Après le demi-tour à Orofara, j’étais bien et j’ai accéléré en profitant du surf. J’ai vu que je faisais la différence et je n’ai rien lâché jusqu’à l’arrivée. Mais bravo aussi à tous les copains car il fallait être costaud aujourd’hui. Je veux remercier ma famille et mes sponsors qui sont toujours derrière moi pour que je reste au top et mon entraîneur David Tepava.”



Parmi les autres vainqueurs de la Super Taho’e, mentionnons les incontournables Iloha Eychenne et Nateahi Sommer en open et U19 dames et Chance Tavita et Georges Cronsteadt en U19 et V40 hommes.



Prochain rendez-vous de va’a le week-end prochain avec le Heiva Va’a et le Super Tauati à Mataiea.



Patrice Bastian L’écrémage allait se faire par l’arrière dans le groupe de tête entre la pointe Vénus et Orofara, mais ils étaient bien encore 7 ou 8 à jouer la gagne au demi-tour. C’est alors que Brice Punuataahitua accélérait avec Charles Teinuari, son coéquipier de Shell Va’a, mais Keith Vernaudon allait un temps rester au contact et Tutearii Hoatua et Kyle Taraufau n’étaient pas loin. Mais comme lors du Te Aito, Brice Punuataahitua était intouchable samedi et a fait nettement la différence en fin de course pour couper la ligne d’arrivée en 2 h 03’ 08’’, Keith Vernaudon terminant deuxième à 35 secondes et Charles Teinauri troisième à 43 secondes. Au classement général, succès de Brice Punuataahitua devant Charles Teinauri, Tutearii Hotua complétant le podium. Keith Vernaudon et Kyle Taraufau rentraient dans le Top 5. Shell Va’a réalisait le doublé mais beau tir groupé du Team OPT avec Tutearii Hoatua (3e), Keith Vernaudon (4e), Temoana Taputu (6e), Tutea Teraiamano (7e) et Viriura Tainanuarii (9e). Ça promet des belles bagarres entre Shell Va’a et le Team OPT pour les prochaines courses de V6.À l'arrivée, Brice Punuataahitua confiait que les conditions de course avaient été difficiles, samedi : “Dans la remontée vers la pointe Vénus, il fallait gérer face au vent et à la houle et ne pas puiser dans ses réserves car les conditions étaient difficiles. Après le demi-tour à Orofara, j’étais bien et j’ai accéléré en profitant du surf. J’ai vu que je faisais la différence et je n’ai rien lâché jusqu’à l’arrivée. Mais bravo aussi à tous les copains car il fallait être costaud aujourd’hui. Je veux remercier ma famille et mes sponsors qui sont toujours derrière moi pour que je reste au top et mon entraîneur David Tepava.”Parmi les autres vainqueurs de la Super Taho’e, mentionnons les incontournables Iloha Eychenne et Nateahi Sommer en open et U19 dames et Chance Tavita et Georges Cronsteadt en U19 et V40 hommes.Prochain rendez-vous de va’a le week-end prochain avec le Heiva Va’a et le Super Tauati à Mataiea.Patrice Bastian

Top 10 seniors hommes (CLM+longue distance)

1. Brice Punuataahitua (Shell Va’a) 2 h 52’ 32’’

2. Charles Teinauri (Shell Va’a) 2 h 53’ 30’’

3. Tutearii Hoatua (Team OPT) 2 h 53’ 41’’

4. Keith Vernaudon (Team OPT) 2 h 53’ 48’’

5. Kyle Taraufau (Team Air Tahiti Va’a) 2 h 54’ 08’’

6. Temoana Taputu (Team OPT) 2 h 54’’ 09’’

7. Tuatea Teraiamano (Team OPT) 2 h 54’ 29’’

8. Iorama Teahu (Popora Te Hoe Mamu) 2 h 55’ 12’’

9. Viriura Tainanuarii (Team OPT) 2 h 55’ 20’’

10. Lister Putu (Shell Va’a) 2 h 55’ 46’’

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73 partants, 67 classés





Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 21 Juin 2026 à 15:58 | Lu 297 fois



