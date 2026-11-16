

VTT - Teva Poulain s’impose en costaud à Vairai

Tahiti, le 16 novembre 2026 - Le dernier rendez-vous de la saison 2026 de VTT s’est déroulé dimanche matin au Parc Vairai de Punaauia. Teva Poulain s’est montré très fort dans le final pour lâcher Kahiri Endeler et Mehdi Gabrillargues et s’imposer en 54’ 49’’ sur une distance d’environ 24 km. Serge Lou l’a emporté en VAE.



Conditions idéales pour les vététistes dimanche matin au Parc Vairai dès 8 heures lorsqu’était donné le départ de la course VTT et VAE (assistance électrique) adultes avec un soleil éclatant. Des conditions qui ont offert un parcours sec et non boueux avec une température encore agréable en début de matinée pour une pratique sportive. L’épreuve a intégré quelques variantes quant au profil du parcours, par rapport aux courses passées sur le site du Parc Vairai, afin de paufiner le cadre des épreuves de VTT pour les Jeux du Pacifique.



La participation était moins importante que prévue avec 14 partants en VTT et trois en VAE, et c’est surtout chez les féminines que la participation a été quasiment nulle, aucune présélectionnée pour les Jeux du Pacifique n’ayant fait le déplacement. Seule la jeune (13 ans) Sabine Lesy, une triathlète qui participait à sa première compétition de VTT, représentait la gent féminine.



Les courses enfants (5/8 ans et 9/12 ans) ont en revanche engendré une bonne participation avec 26 engagés.



Les présélectionnés hommes en VTT pour les Jeux du Pacifique étaient bien présents avec Kahiri Endeler, Mehdi Gabrillargues et Teva Poulain à l’exception de Taruia Krainer qui reprend doucement le vélo après son grave accident du mois de juillet lors d’un entraînement sur route. L’épreuve était limitée à 50 minutes, les meilleurs couvrant le tour (2,7 km) du parcours préparé par Hervé Arcade, le cadre technique de la Fédération tahitienne de cyclisme, en un peu plus de six minutes, la course étant stoppée au neuvième tour. Tous les coureurs étaient alors arrêtés après le passage du vainqueur.



Teva Poulain dépose ses compagnons d’échappée



Les trois favoris prenaient la tête dès le départ et si Teva Poulain était un temps légèrement décroché, il revenait rapidement sur Kahiri Endeler et Mehdi Gabrillargues. Le trio de tête alignait les tours avec Kahiri Endeler qui imprimait le rythme, Mehdi Gabrillargues bien calé dans sa roue, Teva Poulain étant également bien en jambe derrière ses deux compagnons d’échappée. Le coureur de Marara Tri a attendu son heure pour placer une attaque tranchante au sixième tour, Kahiri Endeler et Mehdi Gabrillargues ne pouvant y répondre. Teva Poulain s’envolait ainsi vers la victoire pour s’imposer en 54’ 49’’ et avec plus de 40 secondes d’avance sur Kahiri Endeler qui devançait Mehdi Gabrillargues au sprint pour la deuxième place. Pierre Lesy et Carlqvist Manate, deux autres animateurs réguliers du VTT local, terminaient au pied du podium. Teva Poulain a expliqué sa stratégie à l’issue de l’épreuve : “Je suis resté prudent en début de course en restant derrière Kahiri et Mehdi car je ne savais pas trop où j’en étais physiquement. Et comme je me sentais bien finalement, j’ai attaqué à quatre tours de l’arrivée et j’ai vu que ça ne suivait pas. J’ai donc insisté en gardant un bon rythme et j’ai géré mes efforts dans le final. C’est un parcours très technique avec beaucoup de virages, il faut savoir relancer et le fait de s’y habituer va peut-être nous donner un avantage aux Jeux du Pacifique. Ça fait un an que l’on se prépare sur ce parcours et je pense que notre sélection va s’y distinguer. Je veux remercier Hervé [Arcade] et la fédération pour tout ce qu’ils font pour le cyclisme et je dédie ma victoire à mon fiston Toakai.”



Sabine Lesy a eu le mérite de terminer l’épreuve bien qu’elle ait souffert sur certaines difficultés. Serge Lou l’a emporté en VAE après avoir longtemps été à la bagarre avec Jean-Baptise Rojot, mais celui-ci a dû s’arrêter pendant un bon moment pour cause d’ennuis mécaniques. Un contretemps qui a fait les affaires de Loïc Concaret pour une place sur la deuxième marche du podium.



Lors des courses enfants qui suivaient, Marius Paillard-Brunet s’est imposé chez les plus jeunes, Vaki Mihalic gagnant chez les plus âgés.



Place, maintenant, à la trêve pour le cyclisme local sur route et VTT, l’importante saison 2027 qui se profile, avec l’échéance des Jeux du Pacifique, devant possiblement reprendre en janvier.



Patrice Bastian







Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 16 Novembre 2026 à 14:39 | Lu 245 fois



