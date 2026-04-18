

VTT - Taruia Krainer et Clémence Dédé en champions

Tahiti, le 5 mai 2026 - Le Championnat de Polynésie 2026 de VTT cross-country a été organisé dimanche matin à Toahotu sur la Presqu’île par la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC). Taruia Krainer chez les hommes et Clémence Dédé chez les femmes ont décroché le titre sur un parcours difficile car comportant un dénivelé important et des conditions boueuses.



Le VTT cross-country, dit aussi XC, bénéficie cette année au Fenua d’un calendrier étoffé dans la mesure où la discipline sera au programme des Jeux du Pacifique 2027. Temps fort de la saison dimanche du côté de Toahotu avec la programmation des Championnats de Polynésie de la discipline. Les coureurs ont répondu présent puisque l’on comptait une quarantaine de participants hommes et femmes toutes catégories confondues entre VTT et VAE (vélo à assistance électrique) pour couvrir un parcours d’environ 7 km au nombre de tours variable selon les catégories.



Tous les ténors de la discipline étaient bien sûr au rendez-vous pour tenter d’enrichir leur palmarès d’un titre de champion de Polynésie. Et ils ont assuré le spectacle sur un parcours exigeant physiquement dans la mesure où ils devaient composer avec de nombreuses portions rendues boueuses par les pluies des jours précédents, mais le soleil a heureusement fait son apparition dimanche matin sur la Presqu’île.



Dès le départ, Taruia Krainer, qui a tout gagné en VTT cette saison, Mehdi Gabrillargues, le champion de Polynésie de VTT en titre, et Teva Poulain, double vainqueur de la discipline à la Pacific Cup en 2025 et en mars 2026 à Brisbane, creusaient l’écart sur le reste du peloton en Open hommes. Thomas Lubin, qui est en phase de préparation pour les Championnats d’Europe de Xterra en juin en Italie, tentait de s’accrocher, de même que Kahiri Endeler, mais tous deux cédaient peu à peu du terrain, laissant le trio de tête se bagarrer.



Une élite compétitive



C’est dans le troisième et dernier tour que la situation évoluait. Taruia Krainer, visiblement le plus frais, se détachait dans le final. Il couvrait les 21 km en 1 h 19’ 05’’ et devançait Mehdi Gabrillargues de 1’ 22’’ et Teva Poulain de 1’ 41’’. Thomas Lubin terminait au pied du podium devant Kahiri Endeler.



Pas de suspense chez les dames. Clémence Dédé, également double vainqueur de la Pacific Cup chez les féminines, a survolé la course pour boucler les deux tours de circuit, soit environ 14 km, en 1 h 08’ 13’’. Ingrid Vivish et Rainui Sun complétaient le podium.



Hervé Arcade, le cadre technique de la FTC, a débriefé les courses et s’est projeté sur 2027 : “On retrouve devant le noyau de quatre coureurs qui visent une sélection pour les Jeux du Pacifique 2027 avec Taruia Krainer, Mehdi Gabrillargues, Teva Poulain, Kahiri Endeler et peut-être que Thomas Lubin, qui a fait une belle course aujourd’hui, se portera candidat pour les Jeux en VTT. Il y a en tout cas une belle émulation sur chaque course de VTT. Et chez les filles, on a eu le plaisir de revoir Martha Slosarska ou Rainui Sun qui reviennent à la compétition pour le VTT et avec le retour probable de Kylie Crawford et les performances d’Ingrid Vivish et bien sûr Clémence Dédé, sans oublier Tekau, c’est encourageant pour les Jeux. On essaie de trouver des terrains aux particularités différentes. Celui de Nordhoff permet de travailler la résistance et le dénivelé et avec le terrain du parc Vairai, qui est moins physique mais plus technique, on a un bel aperçu du potentiel de nos meilleurs spécialistes.”



À noter que Nolhan Chaigneau a réalisé un doublé en s’imposant en catégorie VTT jeunes et au scratch VAE. Prochaine course de VTT en juin à une date à déterminer, mais ce sera probablement une nocturne au parc Vairai.

Patrice Bastian



RESULTATS



Open hommes

1.Taruia Krainer (Pirae-Sen) 1 h 19’ 05’’

2. Mehdi Gabrillargues (VCBB-Mas 45/50) à 1’ 22’’

3. Teva Poulain (Mar Tri-Mas 40-45) à 1’ 41’’

4. Thomas Lubin (FTTRI-Sen) à 6’ 35’’

5. Kahiri Endeler (Tam Pun-Sen) à 9’ 54’’

6. Pierre Lesy (Tam Pun-Mas 40-45) à 13’ 46’’

7. Carlqvist Manate (Pirae-Sen) à 18’ 56’’

8. Thierry Tonnelier (Tam Pun-Mas 45-50) à 20’ 54’’

9. Tenoha De Schoenburg (Mar Tri-Mas 45-50) à 25’ 04’’

10. Chris Miley (Pirae-Mas 45-50) à 32’ 14’’

…

16 classés, 2 abandons



Open femmes

1. Clémence Dede (Mar Tri-Sen) 1 h 08’ 13’’

2. Ingrid Vivish (NL-Mas) à 15’ 41’’

3. Rainui Sun (Mar Tri-Mas) à 20’ 12’’

4. Marta Slosarska (VCBB-Mas) à 35’ 27’’

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 6 Mai 2026 à 09:50 | Lu 383 fois



