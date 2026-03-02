

VTT – Doublé tahitien à la Pacific Cup

Tahiti, le 9 mars 2026 - Le VTT tahitien a fait coup double ce week-end à Brisbane en Australie grâce à Clémence Dédé et Teva Poulain vainqueurs hommes et femmes de la Pacific Cup. Tous deux conservent leur titre acquis en 2025. Kahiri Endeler a contribué à la bonne performance tahitienne en prenant la deuxième place chez les hommes.



Deux événements programmés samedi et dimanche à Brisbane en VTT, les Oceania et la Pacific Cup auxquels participaient Clémence Dede, Teva Poulain et Kahiri Endeler. D’un niveau très relevé avec la présence des Australiens et des Néo-Zélandais, les Oceania ont démontré que les Tahitiens étaient bien préparés pour l’événement, Teva Poulain et Kahiri Endeler prenant les 4e et 5e place chez les hommes, Clémence Dede se classant 7e chez les dames.



Mais c’est bien la Pacific Cup, hors la présence des Australiens et des Néo-Zélandais, qui constituait le principal rendez-vous pour les coureurs du Fenua. Ils y ont déjà brillé en 2025 en décrochant les titres féminin et masculin. Le niveau était toutefois plus relevé cette année comme l’a souligné Tony Mitchell, le président de la Confédération Cycliste d’Océanie : “L'OCC est ravie d'accueillir des coureurs de Guam, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Samoa et Tahiti à la Coupe du Pacifique de VTT 2026. Le développement du cyclisme parmi nos membres du Pacifique reste une priorité stratégique pour l'OCC. La participation record de cinq nations témoigne de l'impact de notre travail de développement. La Coupe du Pacifique est une occasion précieuse pour les coureurs d'acquérir de l'expérience avant le retour du cyclisme aux Jeux du Pacifique l'année prochaine.”

Encourageant pour 2027



Le bilan obtenu ce week-end par les vététistes tahitiens est très réconfortant en vue des Jeux du Pacifique 2027 où le VTT sera au programme. Clémence Dede a survolé la catégorie féminine pour devancer nettement Janet Hubert de Nauru et la Samoane Maria Brooks. Teva Poulain s’est également imposé assez largement chez les messieurs et Kahiri Endeler est monté sur la deuxième marche du podium après un finish serré contre le Calédonien Etan Dacremont. Hervé Arcade, le cadre technique de la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) a tiré un bilan : “Le résultat de nos coureurs à Brisbane confirme qu’ils étaient bien préparés et qu’ils sont impliqués et motivés pour les grands événements. C’est prometteur pour les Oceania sur route qui auront lieu toujours à Brisbane début avril. On va bientôt déterminer la sélection et on partira en Australie avec des ambitions raisonnables compte tenu du niveau mais aussi avec l’envie de mettre en valeur le cyclisme tahitien comme l’ont fait nos vététistes qui ont conforté notre confiance en vue des Jeux du Pacifique 2027.”



Au programme du cyclisme local le week-end prochain, la Coupe Tahiti Nui de BMX samedi à Tamahana et le rendez-vous “Vahine à vélo” dimanche au Parc Vairai, un événement destiné à sensibiliser la gent féminine à la pratique du cyclisme et plus particulièrement de compétition pour développer les effectifs de la FTC.



Patrice Bastian

