Urban Care propose un autre regard sur les bennes à déchets

PAPEETE, 6 février 2019 - Cinq artistes du Hamani Lab de Tipaerui ont revisité l’apparence de 16 bennes à déchets à la demande de la TSP, dans le cadre du projet Urban Care. Le résultat sera présenté au public les 8 et 9 février sur le quai d’honneur.



Ils s’appellent Abuze, Cronos, Ennio, HTJ et Komosulo. Ces cinq artistes plasticiens présentent vendredi et samedi les 16 bennes à déchets dont ils ont revisité l’apparence, dans le cadre d’une action imaginée par la société Tahitienne de secteurs publics (TSP) : le projet Urban Care.



Une benne à déchets a pour vocation première de stocker des détritus de catégories diverses : ferraille, bois, gravats, déchets verts, déchets toxiques, etc. Ces conteneurs sont généralement utilisés par les industriels. Mais pas toujours.



Un certain nombre de bennes est mis à disposition par la TSP sur le port de Papeete, pour les besoins des paquebots de croisière de passage. Et de ce point de vue, elles sont susceptibles d’être observées par des milliers de visiteurs de tous horizons, lors d'escales à Tahiti. Le projet Urban Care by TSP est né de ce constat en souhaitant en faire des surfaces d’exposition artistique avec une visibilité internationale.



En 2015, cinq bennes avaient été confiées à la disposition d’artistes par la TSP pour un relooking. De ce partenariat sont nés plusieurs autres projets faisant participer le groupe d’artistes du Hamani Lab. Ces plasticiens et graffeurs connus individuellement sont de plus en plus reconnus pour des œuvres communes comme par exemple la fresque en hommage aux soldats tahitiens qui ont combattus lors des deux guerres, ou encore la fresque au niveau du rond-point du Pacifique.



Urban Care by TSP a pris un nouvel élan fin 2018, à l’initiative de la directrice du développement de la TSP, Rava Sachet. L’idée était de mettre en avant une nouvelle génération d’artistes tout en changeant l’image du métier de la collecte de déchets. L’achat de nouvelles bennes a permis de concrétiser ce projet.



Et c’est finalement 16 bennes qui seront confiées aux cinq artistes du Hamani Lab : Abuze, Cronos, Ennio, HTJ et Komosulo. Ce qu’ils en ont fait sera présenté par la TSP sur le quai d’honneur, au niveau de la place Vaiete, vendredi et samedi, avec la collaboration du Port autonome de Papeete. L’entrée est libre. Les artistes exposeront également, en marge, leurs œuvres les plus récentes.