

Une visite pour comprendre la valorisation des déchets

Tahiti, le 6 mars 2026 - Le ministre de l’Environnement, Taivini Teai, s’est rendu lundi, à l’Ecopôle de Suez Recyclage et valorisation de Narbonne afin de découvrir de nouvelles solutions de recyclage.



Dans le cadre de sa mission consacrée à l’innovation environnementale et à la transition énergétique, Taivini Teai, s’est rendu lundi, à l’Ecopôle de Suez Recyclage et valorisation de Narbonne en métropole. Il a pu y découvrir les solutions opérationnelles de valorisation des déchets et d’économie circulaire pouvant répondre aux enjeux spécifiques de la Polynésie française.



En compagnie du directeur général de Polynésienne des Eaux, Mathieu Desêtres et du directeur régional Outre-mer de Suez, Renaud Camus, ils ont suivi la chaîne de valorisation, depuis le traitement des déchets jusqu’à la production d’énergie, en passant par la recherche appliquée sur les bioressources.



La première séquence a porté sur la découverte du centre de pré-tri et de la ligne de préparation des Combustibles solides de récupération (CSR) et les étapes de préparation des déchets ont été évoqués : broyage, déferraillage et tri adapté. Abordés également : les enjeux réglementaires et économiques liés au développement de cette filière et l’intérêt de la valorisation énergétique pour limiter l’enfouissement et optimiser les coûts de gestion des déchets.



Le ministre a ensuite visité une unité de valorisation énergétique fonctionnant à partir des CSR. Cette étape a permis de démontrer la capacité de la technologie à produire de l’énergie tout en sécurisant le traitement de déchets complexes, le rôle stratégique de la valorisation énergétique pour équilibrer économiquement les projets de gestion des déchets et l’intérêt d’approches modulaires permettant d’adapter les installations à la taille des territoires et aux besoins locaux.



Innover pour répondre aux défis environnementaux



La visite s’est poursuivie par le centre de recherche et d’innovation de l’Écopôle et du laboratoire BioRessources Lab. Les chercheurs ont présenté plusieurs axes d’innovation majeurs. La conversion des déchets organiques en biogaz grâce à la méthanisation, a été abordée. Elle permet de produire une énergie renouvelable locale.

La production de digestats valorisables en agriculture a aussi été évoquée. Elle favorise la fertilité des sols et la réduction des intrants importés. Autre sujet abordé : le développement d’outils d’analyse rapide pour caractériser les matières organiques et optimiser les performances des installations et des technologies visant à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement des déchets.



Le centre développe également des approches intégrant l’intelligence artificielle, la surveillance environnementale et l’optimisation énergétique, démontrant que les déchets peuvent devenir une ressource stratégique au service de la transition écologique.



Pour la Polynésie française, ces technologies ouvrent des perspectives de valorisation des effluents d’élevage et des biodéchets, de production locale d’énergie renouvelable, d’amélioration de la qualité environnementale des lagons et des milieux naturels et de développement d’une économie circulaire adaptée aux archipels.



Au terme de la visite, le ministre a souligné l’importance d’une approche globale alliant innovation, recherche appliquée et solutions opérationnelles pour répondre aux défis environnementaux des territoires insulaires.





D’après communiqué

Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 6 Mars 2026 à 05:35




