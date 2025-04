Une vingtaine de cétacés découverts morts à Hiva Oa.

Tahiti le 23 avril 2025. L’association Réseau des gardiens de l’océan a publié ce mercredi matin une alerte à Hiva Oa après la découverte d’une vingtaine de cétacés découverts morts sur les berges de la vallée de Eiaone, à Hiva Oa.





"Le référent du Réseau des Gardiens de l’Océan (RGO) a été alerté et a immédiatement déclenché la procédure d’intervention. La gendarmerie, la police municipale, la Commune de Hiva-Oa, la Subdvision de l'équipement ainsi que le référent local, se sont rendus sur les lieux pour évaluer la situation", écrit l’association sur les réseaux sociaux. D’après les premières observations, il s’agirait principalement de Globicephale tropical (Globicephala macrorhynchus) adultes, tous retrouvés morts.



"En raison d’une houle entrante importante, plusieurs individus ont été repoussés vers le rivage. 13 cétacés ont été retrouvés échoués sur la plage, les autres étant encore en flottaison au large au moment de l’intervention", précise l’association.



Parmi les hypothèses les plus probables, celle de la désorientation du chef du groupe est souvent évoquée. Les globicéphales sont des cétacés sociaux : ils suivent instinctivement leur leader. Si ce dernier est malade, blessé ou désorienté – à cause de perturbations sonores sous-marines, d’anomalies magnétiques ou encore de conditions météorologiques défavorables – il peut involontairement conduire tout le groupe vers des zones dangereuses, comme les hauts-fonds ou les côtes.



La Subdivision de l’Équipement, avec l’accord de la DIREN (



"Cet événement s’inscrit dans une série d’échouages survenus ces dernières années aux Marquises, illustrant la fragilité des cétacés face à divers facteurs naturels ou humains", conclut l’association.



En 2018, 11 péponocéphales étaient retrouvés échoués. Idem en mai 2022 avec 4 globicéphales vivants à Atuona, retrouvés échoués, dont deux ont été sauvés grâce à l’intervention de la population, du RSMA et du référent du réseau.

Enfin, en février 2022, un globicéphale blessé s’est échoué à plusieurs reprises ; les tentatives de sauvetage avaient alors échoué.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 23 Avril 2025 à 09:59 | Lu 1690 fois