Une tortue fléchée recueillie à Moorea

Tahiti, le 6 avril 2021 - Une nouvelle tortue verte présentant un impact de flèche au niveau du cou a été accueillie au Centre de soins des tortues marines de Moorea, a annoncé mardi l'association Te Mana o te Moana.



L'association Te Mana o te Moana a annoncé mardi en début d'après-midi qu'une nouvelle tortue verte avait été accueillie au Centre de soins des tortues marines de Moorea. "Braconnée avec un impact de flèche au niveau du cou, cette tortue de 49 centimètres pesant 13,5 kg nommée Vaihaunui a été retrouvée par une résidente de Papetoai au bord du rivage, flottante et sans mouvement", indique l'association. "Alertés, nous avons pu la récupérer et démarrer un protocole de soins. Un traitement antibiotique a d'abord été administré afin de traiter toute infection due à l'impact de la flèche. Ensuite, une phase de réhabilitation a démarré pour un retour progressif dans la lagune du Centre de soins." Rappelons que la tortue est une espèce protégée de catégorie B en Polynésie française et que la peine encourue pour son braconnage est d'un an de prison et d'un million de Fcfp d'amende, avec la possible saisie du bateau du pêcheur.