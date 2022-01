Une tonne de cocaïne saisie sur deux voiliers en Martinique

Fort-de-France, France | AFP | mercredi 19/01/2022 - Les douanes ont saisi dans la nuit de lundi à mardi une tonne de cocaïne à bord de deux voiliers au large de la Martinique, a-t-on appris mercredi de source proche de l'enquête.



Selon cette même source, confirmant une information du journal France Antille, "plusieurs personnes ont été placées en garde à vue", évoquant une "très jolie prise" sans donner à ce stade plus de détails sur les saisies.



En Martinique, les forces de l'ordre ont multiplié les saisies d'importance ces derniers mois.



En décembre 2021 une prise record d'1,4 tonne avait été réalisée sur cette île des Antilles françaises et six hommes avaient été écroués. Cette cargaison aurait pu rapporter quelque 45 millions d'euros à la revente.



Depuis juin 2021, plus de cinq tonnes de cocaïne ont été interceptées en provenance de Martinique ou sur le territoire martiniquais.



La région des Caraïbes, proche des trois principaux pays producteurs (le Pérou, la Colombie et la Bolivie), est une plaque tournante du trafic de cocaïne. La drogue transite le plus souvent par les îles antillaises pour atteindre ensuite les pays européens.