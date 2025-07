Une solution informatique pour contrôler les finances des satellites du Pays

Tahiti, le 23 juillet 2025 - Lors du conseil des ministres de ce mercredi, le ministre de l’Économie, Warren Dexter, a présenté la solution informatique qui sera déployée par la Direction du budget et des finances afin d’assurer le suivi et le pilotage des organismes satellites du Pays.



Le ministre de l’Économie et des Finances, Warren Dexter, a présenté en conseil des ministres ce mercredi la solution informatique qui sera déployée par la Direction du budget et des finances afin d’assurer le suivi et le pilotage des organismes satellites du Pays. Grâce à cet outil, le Polynésie française met en œuvre sa volonté d’entrer dans une démarche de pilotage stratégique et de suivi financier de ses établissements publics satellites. Le Pays entend aussi mettre un terme aux solutions in extremis de sauvetage de ces établissements lorsqu’ils s’avèrent défaillants.



L’outil informatique présenté mercredi doit permettre au gouvernement d’avoir des analyses en temps réel qui aideront à la prise de décision et permettront de prémunir la Polynésie française d’éventuels risques financiers. Cette initiative est également mise en place afin de rassurer les bailleurs de fonds de la collectivité et contribuera sur le moyen et long terme à améliorer l’appréciation de la Polynésie française par les agences de notation financière.