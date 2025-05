Une semaine pour parler de l’accouchement respecté

Tahiti, le 15 mai 2025 - La Maison de naissance Tumu Ora organise à partir du 19 mai des conférences et une journée portes ouvertes dans le cadre de la Semaine mondiale de l’accouchement respecté. Un événement pour éclairer les familles sur les choix qui s’offrent à elles.



Chaque année, au mois de mai, est organisée la Semaine mondiale pour l’accouchement respecté. Créée en 2004 à l’initiative de l’Alliance française pour l’accouchement respecté et coordonnée depuis 2011 par le Réseau européen des associations de naissance (Enca), cet événement donne l’occasion de réfléchir partout dans le monde à la naissance et de faire évoluer les pratiques en faveur du respect de la naissance.



S’émanciper des injonctions



Chaque édition met l’accent sur une thématique spécifique et, “cette année, nous avons été particulièrement sensibles au thème choisi”, indique Sylvie Sippel, sage-femme à la Maison de naissance Tumu Ora : Donner naissance librement : comment s’émanciper des injonctions ? “C’est fort”, commente la sage-femme.



Tumu Ora est un établissement ouvert en 2021, un espace qui vise à démédicaliser la grossesse et l’accouchement. Elle suit les futures mères dont la grossesse est physiologique, c’est-à-dire sans pathologie, ainsi que leur famille.



La semaine de l’accouchement respecté aura lieu du 19 au 24 et permettra d’aborder différents sujets, comme : la place des papas ; l’après-naissance sans tabous ; donner naissance selon mes choix ; l’accouchement physiologique et respecté : qu’est-ce que c’est ? Autant de sujets qui seront abordés par des professionnels de santé accompagnés de particuliers soucieux de témoigner de leur propre expérience.



“On doit encore convaincre”



“Nous avons à cœur de permettre aux femmes et à leur famille d’opter pour ce qui leur convient le mieux, que chacun puisse faire un choix éclairé et que ce choix soit respecté et compris”, explique la sage-femme. L’événement donnera aussi l’occasion de parler de la Maison de naissance, “car on doit encore convaincre”, assure Sylvie Sippel. “On reçoit des couples qui ne partagent pas leur choix d’être suivis à la Maison de naissance avec leur entourage car ils sont parasités.” S’orienter vers un accouchement naturel est toujours considéré comme une prise de risque : “Pour un certain nombre de personne, c’est aller au-devant de problèmes.”



Pourtant, Sylvie Sippel l’assure, “nous ne prenons aucun risque”. Tumu Ora est dotée de matériel médical, fonctionne avec des professionnels formés. La structure se situe près du centre hospitalier de Taaone “avec qui nous travaillons en étroite collaboration”, indique Sylvie Sippel .



Pour en savoir plus vous pourrez aller à la rencontre des professionnels et visiter la structure le samedi 24 mai de 9 heures à 16 heures. La journée portes ouvertes de Tumu Ora est libre d’accès et sans réservation.