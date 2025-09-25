

Une semaine pour les jeunes avec l’Adie

Tahiti, le 9 octobre 2025 - Du 13 au 17 octobre 2025, l’Adie se mobilise partout en Polynésie pour l’entrepreneuriat des jeunes.



Parce que trop de jeunes en Polynésie, faute de capital et de conseils, ne peuvent pas créer leur entreprise, l’Adie permet à cette génération motivée par l’entrepreneuriat de donner vie à ses projets, en proposant des financements et un accompagnement adapté. Afin que plus de jeunes désireux de se lancer soient informés des solutions qui s’offrent à eux et de lever les freins qui les retiennent, l’association organise, du 13 au 17 octobre, partout en Polynésie, près de 40 événements gratuits pour répondre à leurs questions.



Pour ceux qui ont du mal à s’insérer professionnellement à travers la voie classique du salariat, la création d’entreprise peut constituer une solution pour créer son propre emploi, un emploi durable, sur mesure, en phase avec ses valeurs et ses talents.



Ce n’est ni le manque d’envie ni le manque de confiance en soi qui les retiennent. Le manque de financement et la complexité de la création d’entreprise constituent les principaux obstacles.



Ce sont précisément ces freins que l’Adie s’est donné pour mission de lever à travers son microcrédit accompagné. En 2024, l’Adie a financé et accompagné 450 jeunes polynésiens de moins de 30 ans.



Le microcrédit, associé à l’accompagnement des conseillers et bénévoles de l’association, constitue une réponse particulièrement adaptée aux besoins des jeunes créateurs d’entreprise. Ces derniers se heurtent souvent à un refus de financement bancaire, leur manque d’expérience étant trop fréquemment perçu comme un manque de crédibilité pour leur projet.



En se mobilisant, l’Adie entend faire passer le message aux jeunes qu’il est possible de se lancer, qu’ils ne sont pas seuls et, surtout, que l’association est prête à leur faire confiance et à les accompagner pour donner vie à leurs projets.

