Une semaine pour discuter innovation dans l'administration publique

Tahiti, le 17 octobre 2023 – La Semaine de l'innovation publique s'est ouverte ce mardi dans les locaux de la CCISM. Cet événement, organisé par plusieurs entités de l'administration, a pour vocation de permettre un échange au sujet des innovations adoptées par ces établissements, afin que chacun puisse s'en inspirer pour améliorer son fonctionnement.



Réunir différents membres d'administrations publiques, afin que chacun puisse présenter ses solutions dans les domaines du management, du numérique et de l'écoresponsabilité, c'est le principe de la Semaine de l'innovation publique qui s'est ouverte ce mardi pour trois jours dans les locaux de la CCISM. Cet événement a pour objectif d'offrir une plateforme d'échanges aux managers, directeurs ou autres agents d'entités publiques au travers de conférences et d’ateliers pratiques, avec pour objectif de faire découvrir de nouveaux outils et des solutions novatrices pour améliorer le fonctionnement des organismes publics. “C'est une grand-messe de l'administration publique. Chacun partage ce qui se fait chez lui pour enrichir les autres”, commente William Joseph, chargé de projet numérique à la Direction de la modernisation et des réformes de l'administration, l'un des sept établissements publics qui a coorganise l'événement : “Tous les organisateurs – la CPS, le haut-commissariat, le syndicat pour la promotion des communes, le centre de gestion et de formation ou encore le Cesec – ont signé une convention en 2022. Elle implique des actions à mettre en œuvre, dont cette semaine de l'innovation.” Chaque jour, plusieurs thématiques doivent être abordées jusqu’à jeudi. “Ce matin par exemple nous avons eu une présentation sur l'entrepreneuriat et plus précisément ‘l'intrapreneuriat’. C'était présenté par la CPS, qui a eu une démarche pour booster, en interne, la création de projet”, continue William Joseph.



Un prix pour les meilleures innovations



Au-delà des échanges, des prix pour les meilleures innovations doivent être décernés à l’issue de l’événement, dans trois catégories différentes : management, écoresponsabilité et numérique. Un prix du public sera aussi attribué. L'une des porteuses de projets, Mareva Cridland, travaillant au sein du Service d'État de l'aviation civile, nous explique son concept : “Nous avons développé une application où l'on peut retrouver toutes les informations du service, en centralisant tout ce qui peut servir au service. C'est créé par les employés, pour les employés. C'est une solution facile, sans gros coût annuel, qui peut être développée partout ailleurs.”



Et si cet événement attise principalement la curiosité de “membres de l'administration publique”, cette Semaine de l'innovation est ouverte à tous, sans inscriptions. Le programme est disponible sur le site

Rédigé par Thibault Segalard le Mardi 17 Octobre 2023 à 17:20 | Lu 223 fois