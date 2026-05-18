

Une sécurité civile mieux coordonnée

Tahiti, le 15 juin 2026 - Le comité polynésien de sécurité civile (CPSC) s’est réuni, sous la co-présidence du haut-commissaire de la République et du président de la Polynésie française, vendredi dernier. Le CPSC vise à renforcer la synergie entre les acteurs de la sécurité civile et à améliorer la protection des populations face aux risques.



Cette réunion a permis aux participants d’évoquer les prochaines étapes de la mise en œuvre de l’Établissement Public d'Incendie et de Secours, dont l’objectif global est d’améliorer la réponse opérationnelle des secours, tout en permettant une mutualisation des achats pour réduire les coûts et uniformiser les équipements des sapeurs-pompiers.



Les 22 membres du conseil d’administration de l’EPIS ont été désignés par le haut-commissaire le 10 juin dernier. Le conseil d’administration comprend 13 représentants élus parmi les maires des communes de Polynésie française, quatre représentants des communes membres de droit (Arue, Hitia O Te Ra, Pirae et Punaauia) et cinq représentants de la Polynésie française. Ces membres seront installés lors de la première session du conseil d’administration, qui aura le 7 septembre prochain.



La réunion a également permis d’aborder les autres enjeux à traiter en matière de sécurité civile, notamment l’établissement du Schéma d'Analyse et de Couverture des Risques (SACR). Ce document est un outil d’analyse des risques naturels, industriels ou sanitaires (cyclones, tsunamis, accidents industriels, crise sanitaire, etc.). Il définit les objectifs de la politique de sécurité civile pour les services d’incendie et de secours et permettra notamment de fixer le nombre de centres de secours, le choix des spécialités, le plan de formation et les équipements nécessaires selon les risques à couvrir.



La Direction de la Protection civile proposera prochainement aux tāvana, en lien avec le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPC PF), des séquences de sensibilisation à la gestion de crise en se déplaçant dans chacun des archipels, aux côtés des maires, pleinement responsables de la sécurité civile au sein de leurs communes.

Rédigé par D'après communiqué le Lundi 15 Juin 2026 à 17:39 | Lu 344 fois



