

Un an de prison avec sursis pour l'ex-gendarme qui avait prévenu d'une perquisition

Tahiti, le 25 août 2026 - Il rêvait d'être gendarme “depuis tout petit”. Quelques mois seulement après avoir terminé sa formation, ce jeune homme de 22 ans s’est retrouvé ce mardi devant le tribunal correctionnel pour avoir prévenu un proche d'une opération de gendarmerie en préparation. Une erreur qui lui a coûté le métier “de ses rêves” et une peine d’un an de prison avec sursis probatoire de cinq ans.



À la barre du tribunal de Papeete, ce mardi, un jeune prévenu qui avait rejoint la gendarmerie après trois mois de formation, achevée en novembre 2025. Il avait ensuite été affecté en brigade. Quelques semaines plus tard, en janvier 2026, il commet les faits, pour lesquels il comparaissait.



À cette période, la brigade est informée de la préparation d'une vaste opération visant notamment le boxeur Ariitea Putoa. Le jeune gendarme vit alors dans une maison familiale avec sa compagne, son beau-frère et la femme de celui-ci. Son beau-frère n'est autre que le cousin de l'ancien champion de France de boxe amateur, déjà condamné à deux reprises dans des affaires liées à l'importation d'ice, au trafic de stupéfiants et au blanchiment aggravé. Le jeune militaire révèle alors à son beau-frère qu'une descente est prévue chez son cousin et qu'il peut le prévenir “s'il veut”. Quelques jours plus tard, le 26 janvier 2026, cette opération est menée notamment au domicile d'Ariitea Putoa, à Mahina. Après plusieurs mois d'enquête sur une famille et son entourage, l'opération conduit à 18 interpellations et à l'audition d'une quarantaine de témoins. Les enquêteurs saisissent environ 220 millions de francs de biens et de numéraire : véhicules, camion, engins de chantier, bateaux, jet-skis et espèces.



À l'audience, le président du tribunal a rappelé l'ampleur de l'affaire et le profil des personnes visées : “C'est pas le dealer du coin.” Mais ce n'est pas le parcours d'Ariitea Putoa qui était au centre des débats au tribunal ce mardi, mais le choix de ce jeune gendarme de transmettre une information à laquelle il n'aurait jamais dû avoir accès.



Il lui est également reproché d'avoir effectué des recherches sur d'autres personnes impliquées dans des trafics d'ice ou de blanchiment, sans que cela corresponde à ses missions. “On ne comprend pas pourquoi vous avez fait ça, expliquez-nous”, lui a demandé le président. Le prévenu semblait lui-même avoir du mal à l'expliquer. Le procureur a alors avancé une possible “fascination pour les délinquants”.



“Je veux (…) préparer l'arrivée de ma fille”



À la barre, le jeune homme n’a pas cherché à minimiser son geste, mais plutôt à s’excuser. “J'ai pas mesuré la gravité, c'est mon erreur”, a-t-il reconnu. Il a surtout insisté sur ce qu'il a perdu. “C'était le métier de mes rêves.” “Je ne méritais pas de rester dans cette belle institution.” Après les faits, le jeune gendarme a fini par démissionner en avril 2026.



À 22 ans, il doit désormais se reconstruire professionnellement. Sa compagne est enceinte et il assure vouloir désormais se concentrer sur sa future famille. “Je veux maintenant trouver un emploi et préparer l'arrivée de ma fille”, a-t-il dit. Pour son avocat, cette affaire est avant tout celle d'un jeune professionnel qui n'a pas encore acquis la maturité nécessaire à l'exercice de ses fonctions. “J'analyse ce geste à l'immaturité professionnelle et peut-être aussi un manque de formation”, a-t-il plaidé.



La défense a demandé au tribunal de ne pas réduire le prévenu à cette seule erreur. “La sanction pénale ne doit pas être là pour l'anéantir mais servir de leçon”, a estimé son avocat, insistant sur sa “jeunesse professionnelle”. Le parquet a requis une interdiction d'exercer dans le domaine de la sécurité et dans la fonction publique pendant cinq ans, ainsi que l'inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire. Il a également demandé un an d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire, présenté comme “une peine symbolique”.



Pour ce jeune homme qui voulait exercer “le métier de ses rêves”, l'audience aura surtout mis en lumière le décalage entre une vocation ancienne et une erreur commise quelques mois seulement après ses débuts au sein de la gendarmerie.



Après en avoir délibéré, le tribunal l’a condamné à un an de prison avec sursis probatoire de cinq ans, assorti d’une interdiction définitive d’exercer une profession au sein des forces de sécurité (police, gendarmerie, pompier).

Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 25 Août 2026 à 19:33 | Lu 187 fois



