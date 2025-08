Une réussite pour les Internationaux de tennis de table

Tahiti, le 4 août 2025 - Durant tout le week-end se déroulaient les Internationaux de tennis de table, organisés par la Fédération tahitienne de tennis de table. Plus de soixante participants, dont deux Français et deux Néo-Zélandais, sont venus participer à cet événement. Une belle réussite pour les pongistes polynésiens, qui ont livré de belles prestations face à une opposition de haut niveau.



La Fédération tahitienne de tennis de table (FTTT) organisait ce week-end son tournoi international dans sa salle de Pater. Aménagée pour l’occasion et prête à recevoir les 60 participants, la fédération a profité de ce tournoi pour s’investir dans un double projet : faire venir des athlètes de l’étranger pour proposer un très bon niveau d’opposition à nos pongistes, mais aussi offrir aux arbitres du Fenua une formation leur permettant d’évoluer dans leur domaine. “Pendant toute la semaine, il y a eu une formation d’arbitre international. Neuf personnes étaient inscrites et toutes l’ont obtenue. On a aussi proposé une formation de juge-arbitre de niveau 1 international pour pouvoir gérer des compétitions comme celle que nous organisons, mais aussi anticiper les Jeux du Pacifique, où il nous faudra des arbitres diplômés pour encadrer la compétition”, explique Xavier Bouly, juge-arbitre international et président du club de Dragon. “Le tournoi nous a permis de valider cette formation en mettant les diplômés en situation réelle sur des oppositions de haut niveau.”



Et des matchs intenses, il y en a eu tout le week-end. Car la venue des joueurs étrangers a permis d’élever le niveau : “C’était le but. On sait que si on veut faire progresser nos joueurs, il faut leur proposer de la nouveauté. On a eu la chance d’accueillir Quentin et Alexandre Robinot, tous deux classés et champions de France en double, mais aussi deux Néo-Zélandais, Jocelyn Lam et Maxwell Handerson, qui ont apporté toutes leurs qualités et leur expérience à ce tournoi.”



Des matchs de haut niveau



Avec plusieurs catégories représentées – simple U15, simple U18, Open dames, Open hommes, doubles mixtes ou encore Open doubles – les pongistes ont pu s’exprimer sur plusieurs tableaux. C’est le cas d’Ariinui Pambrun, qui a participé au tournoi individuel U18 mais aussi en double garçons avec son coéquipier Yoann Ly Kui. Le jeune pongiste de 16 ans est en forme après les Mini-Jeux de Palau, puisqu’il a remporté la catégorie U18 mixte devant la jeune espoir néo-zélandaise Jocelyn Lam.



Cette dernière, venue pour la première fois à Tahiti, a remporté le simple dames ainsi que le double mixte avec son coéquipier Maxwell Handerson: “Quand j’ai reçu l’invitation pour venir à ce tournoi international, j’ai bien sûr dit oui. Je suis très contente d’être là et je passe un très bon moment. Le niveau à Tahiti est très bon et on sent vraiment une volonté de développer ce sport ici. C’est une très bonne chose.”



Même son de cloche du côté de son partenaire Maxwell Handerson: “C’est la deuxième fois que je viens à Tahiti et c’est vraiment un tournoi qui me plaît. Aujourd’hui, je vais jouer contre Quentin (Robinot), donc ça va être une belle expérience pour moi.”



Le Français, ancien champion de France juniors et ayant évolué au 127e rang mondial en seniors, vit une formidable aventure pour sa première au Fenua : “C’est une très belle expérience que nous vivons. On a pu s’entraîner avec les joueurs d’ici et échanger avec Alizé Belrose (responsable technique de la fédération et champion du Pacifique, NDLR). Ce sont de belles rencontres, et se mélanger avec les joueurs polynésiens et néo-zélandais, c’est très enrichissant.”



Une expérience enrichissante



Des propos soutenus par son petit frère Alexandre, pensionnaire du club SPO Rouen, évoluant en Pro A et à l’Institut national du sport (Insep). Pour le plus jeune de la fratrie, champion de France en double et en simple en 2018, et médaillé d’argent aux Jeux méditerranéens de la même année, le regard porté sur le tennis de table polynésien est un mélange de surprise et de bienveillance : “C’est incroyable de voir que le tennis de table se joue partout en Polynésie. J’aimerais revenir très vite pour aller à la rencontre de tous ces clubs sur les îles. Ça montre bien que le tennis de table est universel et qu’il peut se jouer partout.”



Les deux frères ont sans surprise remporté le double Open et se sont affrontés en finale du simple masculin. Mais les résultats ne sont pas ce qu’il y a de plus important : “C’est une vraie plus-value pour nous de pouvoir rencontrer des joueurs de ce niveau. S’entraîner avec eux, échanger, profiter de leur expérience… ça va nous faire progresser”, expliquait Mateau Tehei, notre champion handisport, qui vient de briller aux Mini-Jeux de Palau. “Surtout pour moi, je m’entraîne et je joue contre les valides pour progresser encore davantage. J’ai eu la chance de faire le double avec Maxwell Handerson, j’ai appris énormément. Je me prépare pour les Oceania et j’espère pouvoir aller aux Mondiaux.”



Vu le niveau affiché par les pongistes polynésiens lors de ce tournoi, l’avenir semble prometteur et pourrait leur permettre de briller encore davantage à l’international.