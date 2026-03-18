

Une réunion constructive entre le COPF et les fédérations

Tahiti, le 12 avril 2026 - Le Comité olympique de Polynésie française (COPF) a reçu samedi après-midi, dans ses locaux de Fautaua, les chefs de délégation des fédérations concernées par les Jeux du Pacifique 2027. La thématique s’attachait aux enjeux logistiques du Village des Jeux. Éric Zorgnotti, directeur technique du COPF, et Tom Molinaro, chef de projet au sein du Comité organisateur des Jeux (COJ), se sont efforcés de répondre aux questions posées et ont généralement satisfait les attentes.



Il reste certes encore quinze mois avant la cérémonie d’ouverture des Jeux du Pacifique 2027, un délai qui semble confortable pour préparer sereinement l’événement, mais le Comité olympique de Polynésie française (COPF) ne veut pas perdre de temps pour aborder les domaines qui le concernent dans l’organisation des Jeux et multiplie depuis maintenant plusieurs mois les séminaires et les réunions avec toutes les parties concernées. Ainsi, samedi à Fautaua, Éric Zorgnotti, le directeur technique du COPF, a convié les futurs chefs de délégation des fédérations qui seront en lice aux Jeux du Pacifique 2027 à participer à une réunion d’échange attachée aux enjeux logistiques du Village des Jeux.



Éric Zorgnotti confie : “Les représentants de la majorité des fédérations concernées par les Jeux du Pacifique 2027 étaient présents aujourd’hui et c’était important car la thématique portait en partie sur le confort des athlètes, un paramètre essentiel pour la performance. J’ai bien senti l’intérêt des participants qui se sont impliqués tout au long de la réunion et ont posé des questions intéressantes et justifiées. L’idée, c’est d’anticiper toutes les problématiques qui peuvent se poser pour un événement de l’ampleur des Jeux du Pacifique et on fait en sorte d’impliquer tous les intéressés et de se mettre déjà dans l’ambiance des Jeux. On a à la fois encore beaucoup de temps avant l’échéance des Jeux, mais paradoxalement aussi peu de temps, notamment au niveau des infrastructures dont les travaux avancent à flux tendu, mais ce domaine n’est pas du ressort du COPF. Pour notre part, on avance avec toutes les parties prenantes et je pense qu’en ce qui concerne notre rôle, on sera prêt pour les Jeux et on fait en tout cas tout pour.”

Une réunion dynamique



Le thème du Village des Jeux comportait cinq points à aborder – l’hébergement, la restauration, le service médical attaché au Team Tahiti, la gestion de l’environnement à savoir les personnes habilitées à rentrer dans le Village des Jeux et l’accès aux sites de compétition, et l’ambiance des Jeux en dehors du Village. Les intéressés avaient un quart d’heure pour poser leur question entre chaque point et le faisaient par le biais de leur smartphone et de l’application Mentimeter, un outil qui permet de dynamiser les débats. Les questions apparaissaient de manière globale sur un écran de télévision, le système évitant la répétition des mêmes questions.



Tom Molinaro, responsable au service des athlètes au sein du COJ, chargé de répondre aux questions, a souligné la qualité des échanges : “Cette réunion a été à mon sens très constructive et j’ai essayé d’apporter des éléments de réponse aux fédérations de la part du COJ et ça m’a permis aussi d’être à l’écoute de demandes qui vont nous permettre de redéfinir certains concepts et d’apporter encore plus de réponses lors des prochaines réunions. J’ai beaucoup d’interrogations de la part des fédérations locales mais aussi des délégations étrangères dont je m’occupe de récupérer les inscriptions. C’est le premier grand événement dans lequel je suis partie prenante, c’est du stress mais c’est aussi passionnant et on s’appuie sur une équipe compétente avec le COJ. Le tournoi international de beach-volley, qui constituait un test pour le COJ, nous a d’ailleurs rassuré sur nos capacités à remplir notre rôle.”

Plus de 5 500 visiteurs et cinq villages



Le COJ et le COPF se doivent effectivement de faire preuve de compétence, ce dont on ne doute pas pour l’organisation de la 18e édition des Jeux du Pacifique qui auront lieu au Fenua en juillet et août 2027. Tom Molinaro a en effet reçu l’inscription de 4 240 athlètes des délégations étrangères qui seront répartis dans cinq villages – le collège Taaone, le lycée Diadème, le collège-lycée La Mennais où devraient être accueillis la délégation tahitienne et les délégations francophones, le lycée Opunohu à Moorea et le collège Faaroa à Raiatea. Outre les athlètes, Tahiti accueillera aussi environ 1 300 officiels entre encadrement des délégations et cadres techniques. L’ampleur de l’événement ne doit laisser place à aucune fausse note ou le moins possible pour que Tahiti soit fier de ses Jeux et c’est bien ce que s’efforcent d’anticiper le COPF et le COJ.



La réunion de samedi semble déjà avoir satisfait en partie les représentants de fédération, comme le souligne Arthur Agnieray, chef de la délégation de natation : “Cette journée a été utile et même enrichissante car elle nous a permis d’avoir en partie des réponses à des questions que l’on se posait au niveau de la logistique et de la vie des villages en 2027. J’ai pour ma part participé à plusieurs Jeux du Pacifique et avec l’expérience, je situe mieux les domaines où il peut y avoir des problèmes. C’est donc important d’avoir ces réunions entre les organisateurs et les acteurs pour que les Jeux du Pacifique 2027 soient organisés dans les meilleures conditions possibles et répondent aux attentes des athlètes pour qu’ils performent.”



Éric Zorgnotti et Tom Molinaro plancheront un peu plus sur leur sujet d’ici jeudi pour répondre aux interrogations car une nouvelle réunion est prévue avec les cadres techniques sur la même thématique du Village des Jeux.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 12 Avril 2026 à 13:55 | Lu 361 fois



