Une réouverture monstrueuse au Tiki Village

MOOREA , le 8 juin 2020 - Après avoir fermé durant la crise sanitaire, le Tiki Village ouvre à nouveau ses portes au public. En attendant les touristes étrangers, les dirigeants proposent de nouveaux services à la population locale. Pour commencer, des statues de dinosaures sont exposées, pour la première fois en Polynésie française , sur le site du village polynésien.



Le Tiki Village a r ouvert ses portes vendredi dernier. Les dirigeants avaient dû fermer pendant quelques semaines, à cause de la crise sanitaire. " Les touristes représentaient plus de 90 % de notre clientèle, tandis qu e les locaux ne nous permettaient pas vraiment de vivre. On était donc obligé de fermer. Mais la vie continue, on veut rester positif " réagit Christophe Languer, directeur du Tiki Village. Les dirigeants ont profité de la période de confinement pour rénover le site, tout en maintenant le concept du village polynésien d’autrefois. On y trouve par exemple un nouvel amphithéâtre avec de nouveaux sièges ou encore des fare polynésiens tout neufs.