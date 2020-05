Une régate virtuelle entre Los Angeles et Tahiti

L'épidémie de Covid-19 n'aura pas raison de la Transpac Tahiti 2020. Le départ de la régate centenaire disputée entre Los Angeles et Tahiti (3 570 miles nautiques) se fera bien le 28 mai à 8 heures…. mais la course se disputera sur internet à coup de clavier et de souris. Les skippers expérimentés, ou en herbe, peuvent s'inscrire sur le site www.virtualregatta.com . Ce mardi, plus de 6 000 personnes s'étaient déjà enregistrées sur la plateforme.Si la course se joue par écrans interposés, les skippers 2.0 devront équiper leur bateau. Le modèle du maxi monocoque 100 (33 mètres) a été retenu par les organisateurs de la course. Une fois équipé et le départ lancé, les participants seront confrontés aux conditions météo réelles.Le joueur devra ainsi donner un cap à son bateau, choisir ses voiles et aussi souvent que possible se connecter pour s'assurer que l'option prise est bien la bonne, ou s'il vaut mieux changer de stratégie et virer de bord. Des courses comme le Vendée Globe, la Transat Jacques Vabre, la Route du rhum, sont également courues sur virtualregatta.com.Les internautes auront dans un coin de leur tête l'idée de battre le record de la traversée entre Los Angeles et Tahiti, établi en 2008, qui est de 11 jours 10 heures et 23 minutes.Le monde local de la voile, la Fédération tahitienne de voile (FTV) et le Yacht club de Tahiti (YCT) se mobilisent aussi, et proposeront aux jeunes de jouer pour le compte des entreprises et organismes du Pays. Cette possibilité d’engager un bateau en s’associant à un jeune de nos îles sera aussi relayée par l’ensemble des entreprises du tourisme et du nautisme.A noter que le célèbre skipper Loïck Peyron parrainera la Transpac Tahiti sur Virtual Regatta, et donnera également des conseils aux jeunes des écoles de voiles.