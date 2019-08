PAPENOO, le 21 août 2019 - Une enquête de commodo et incommodo sera ouverte à partir de vendredi à la mairie de Papenoo. La population est amenée à donner son avis sur le projet d'installation d'une quatrième société de concassage dans la vallée de la Papenoo.



Trois sociétés de concassage sont déjà installées dans la vallée de la Papenoo. Et une quatrième entreprise, Polynésie Agrégats gérée par Rodrigue Ly Sao, a fait une demande auprès du gouvernement pour s'établir dans ladite vallée. C'est dans ce cadre qu'à partir de vendredi une enquête de commodo et incommodo s'ouvrira à la mairie de Papenoo.



Le public pourra également prendre connaissance de l'étude de l'impact sur l'environnement du projet. Et un commissaire enquêteur recueillera l'avis de la population tous les vendredis jusqu'au 20 septembre.





UN DOSSIER BIEN FICELE





"On a travaillé pendant 13 mois avec un bureau d'étude sur ce projet et on a un dossier bien ficelé", explique Rodrigue Ly Sao. Installé pour le moment à Faaone, l'entrepreneur souhaite transférer ses activités à Papenoo pour des raisons économiques.



"On a notre lieu de vente à Arue. Aujourd'hui on ne peut amener que deux voire trois camions par jour de Faaone. En s'installant à Papenoo on pourra faire plus d'allers-retours et on sera également plus proches de nos clients. Ça nous permettra d'être plus compétitifs", précise le chef d'entreprise.





LE TAVANA INQUIET





Vetea Avaemai, maire délégué de Papenoo, est de son côté sceptique à propos de ce projet. "Il y a déjà trois sociétés de concassage dans la vallée. Pourquoi venir en rajouter une nouvelle ?", s'interroge le tāvana.



Ce dernier s'inquiète notamment des nuisances engendrées par cette activité. "Je parle de la poussière, du bruit, et des passages incessants de camions que devront subir les habitants de la zone (…) On attendra les résultats de l'enquête mais je suis pour le moment inquiet", confie Vetea Avaemai.



"On a fait des recherches pendant des mois pour trouver un terrain éloigné de toute habitation dans le but de gêner le moins de monde (…) Nous avons fait du concassage pendant plus de dix ans à Faaone et nous n'avons jamais eu de plainte de la part du voisinage", se défend Rodrigue Ly Sao.



La population de Papenoo et de sa vallée pourra se faire une idée du projet en se rendant dès vendredi à la mairie.