Une promenade piétonne à Motu Uta

Tahiti, le 20 avril 2021 – Le 26 avril prochain, le Port autonome débutera six mois de travaux d’aménagement sur 1,3 kilomètre de promenade à Motu Uta. À terme, cette promenade ambitionne de pouvoir accueillir les marcheurs et les joggeurs dans un cadre rappelant celui d’un motu.



Les travaux d’aménagement de la promenade de Motu Uta débuteront le 26 avril pour une durée totale de six mois. Initié par le Port autonome de Papeete, le projet représente un montant de 225 millions de Fcfp. Il vise à concilier les usages récréatifs et sportifs qui ont lieu à Motu Uta et l’activité portuaire en ambitionnant d’accueillir les marcheurs et les joggeurs sur la promenade.