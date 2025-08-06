

Une première réussie pour le beach rugby

Tahiti, le 1er septembre 2025 - Pour la première fois, le club de Punaauia organisait un tournoi de beach rugby samedi au parc Paofai. Dix-huit équipes, plus de 200 joueurs et joueuses, un festival d’essais et de prouesses techniques ont fait le spectacle devant de nombreux badauds venus en famille ou simplement profiter de ce moment convivial autour du ballon ovale. Une belle réussite qui prouve que le rugby, quelle que soit la forme sous laquelle il est pratiqué, est en plein essor au Fenua.



Il y avait énormément de monde aux abords du terrain de beach du parc Paofai, samedi après-midi. Entre spectateurs, badauds, enfants, familles, joueurs et joueuses, le premier tournoi de beach rugby organisé par le Punaauia Rugby Club (PRC) a connu un véritable succès. Dix-huit équipes inscrites, plus de 200 joueurs : cet événement rugbystique a montré l’intérêt des Polynésiens pour ce sport.



“On a été obligés d’arrêter les inscriptions car on n’avait qu’un terrain et il aurait été impossible de jouer toutes les rencontres sur l’après-midi. On a même dû séparer le terrain en deux pour pouvoir faire jouer deux matchs en même temps. Mais on jouera sur le grand terrain pour les demi-finales et la finale”, explique Mathieu Ansola, coorganisateur de l’événement avec son coéquipier et ami Maxime Rupin. Pour lui, c’est une belle surprise de voir autant de joueurs et joueuses, mais aussi ce public venu nombreux participer à cette ambiance conviviale : “On est vraiment contents de voir autant de monde. On a senti un engouement autour de ce tournoi. Tous les clubs sont là, mais ce qui est le plus surprenant, c’est de voir des équipes composées de personnes qui ne jouent pas en club. C’était l’un des objectifs de ce beach : rassembler tous les amoureux de ce sport, ceux qui le pratiquent régulièrement et ceux qui veulent simplement s’amuser pour l’occasion.”



Un tournoi très bien organisé



Tout le club s’est investi dans la mise en place de cette journée, des arbitres à l’animation, en passant par la recherche des lots. “On a beaucoup travaillé ces dernières semaines et on est heureux du résultat. Quand je vois les lots que nos partenaires nous ont donnés, ça prouve qu’ils avaient confiance en nous et on voulait le leur rendre.”



“Les premiers se sont vu remettre une location de bateau pour huit personnes, offerte par Private Boat, ce qui n’est pas rien. Pour les deuxièmes, c’étaient des côtes de bœuf offertes par Sipac, et pour les troisièmes, une invitation au P’tit Comptoir pour une soirée tapas. Tout ça, agrémenté par des goodies offerts par Vodafone”, détaille Mathieu Ansola. De belles récompenses, dans l’esprit rugby, dont tout le monde a pu profiter : “On a eu aussi des bons pour des allers-retours vers Moorea avec l’Aremiti et des réductions chez Protein Express.” Les participants ont été gâtés, mais ils le méritaient bien, tant le spectacle offert sur le terrain était de qualité.



Dans un format de dix minutes à cinq contre cinq, les joueurs venus de tous les horizons ont pris du plaisir sur une forme de jeu sécurisée : “C’est super de jouer à toucher sur le sable. On ne risque rien et ça permet à tout le monde de participer. J’avais déjà eu l’occasion d’en faire mais juste entre copains, et là c’est vraiment sympa de le faire en mode compétition.”



Des passes, du jeu, du plaisir et des rencontres



Pour Armel, joueur en M16 au club de Pirae, sa venue n’était pas forcément prévue ni organisée. Il s’est fait enrôler par la Marine : “Je n’ai pas eu trop le temps de m’organiser pour trouver une équipe en amont, mais je me suis dit que je pourrais peut-être en trouver une sur place. Et ça a marché ! J’ai pu participer aux matchs avec l’équipe des Roulons de la Marine, qui m’a très bien accueilli. C’est ça l’esprit rugby, et c’est ce qui fait que ce sport me plaît.” Le partage, l’échange, l’amitié : autant de valeurs qui font le succès du rugby. Et qui attirent beaucoup de joueurs mais aussi de joueuses, de plus en plus nombreuses à pratiquer ce sport.



C’est le cas de Charlie, qui vient de débuter au club de Punaauia dans la section féminine : “Je n’avais jamais joué au rugby avant. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit que c’était le moment d’essayer. J’ai découvert un sport qui me plaît beaucoup : le jeu, les règles, mais surtout l’esprit d’équipe et les liens que l’on tisse avec les gens. Le touché est une superbe alternative pour commencer et, aujourd’hui, ce tournoi permet de passer un très bon moment. Il y a du monde, c’est sur du sable et, même si c’est dur pour les appuis, le cadre est idyllique pour s’éclater.”



Composée de joueurs et joueuses du PRC, l’équipe de Charlie, Punaauia Rugby Touch, a bien figuré durant tout le tournoi. Tout comme les Patates Chaudes, les Plagistes, les Solides Aito ou encore la Team Samoa 2007 : toutes les équipes ont tout donné. Mais ce sont bien les Boys de Faa’a qui remportent cette première édition, suivis des Princes du Punaauia Rugby Club. L’équipe mixte de Paea, menée par le président-joueur Taputua Teinauri, complète le podium.



En attendant le prochain tournoi, avec sûrement son lot d’évolutions, les joueurs et joueuses vont reprendre le chemin des terrains, en espérant que ce beach aura révélé de nouvelles vocations.









Rédigé par Manu Rodor le Lundi 1 Septembre 2025 à 15:40 | Lu 215 fois



