

Une première pour la Fête de l'eau à Papeete

Tahiti, le 14 avril 2026 - La ville de Papeete a organisé la toute première Fête de l’eau ce mardi 14 avril, de 9 heures à 14 h 30, au parc Bougainville. Cette journée de sensibilisation, destinée en priorité aux habitants de huit maisons de quartier de la capitale, visait à informer sur la gestion de la ressource en eau, la protection des écosystèmes et les liens entre environnement et santé. Tout au long de la Fête de l'eau, cinq ateliers pédagogiques ont été animés par différents acteurs, tels que la Polynésienne des Eaux et la Direction de l'environnement.









Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 14 Avril 2026 à 18:44 | Lu 183 fois



