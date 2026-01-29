

Une première journée de va’a intense

Tahiti, le 7 février 2026. Ce samedi, la Fédération tahitienne de va’a lançait sa saison avec la première journée de sélectives pour les Mondiaux de V1 Sprint qui auront lieu à Singapour en août. Une journée intense où plus de 300 rameurs, tous âges et toutes catégories confondus, étaient venus se tester et tenter de prendre des points avant la deuxième journée qui aura lieu le 28 février. Un objectif qui attise l’intérêt même des plus grands.



Le lancement de la saison de va’a devait se faire, comme chaque année, avec la traditionnelle Taaroa Race du célèbre club Tahitian Paddle présidé par Kiki Dubois. Malheureusement, elle n’a pu avoir lieu et c’est donc la première journée des sélectives pour les Mondiaux de va’a en V1 Sprint qui a fait office d’ouverture, samedi, d’une saison qui s’annonce intense.



Outre les courses traditionnelles qui façonnent le paysage polynésien du va’a tout au long de l’année, la discipline s’attend à une saison riche. “On rentre dans la dernière ligne droite des Jeux. Nous avons la chance d’avoir les championnats du monde de V1 Sprint, ce qui va déjà nous permettre d’avoir une idée de la future sélection. Mais les rameurs seront suivis toute l’année et leurs performances seront scrutées de près. Les Mini-Jeux ont déjà apporté leur lot de certitudes. Maintenant, il faut confirmer, et ça va commencer aujourd’hui avec cette première journée des sélectives”, a expliqué Teraitua Hugon, secrétaire général adjoint de la FTV, présent au séminaire du COPF pour représenter le sport numéro un du Fenua.



C’est son président, Rodolphe Apuarii, et les bénévoles qui ont géré, sur place au parc Aorai Tini Hau de Pirae, les épreuves du jour. Car il fallait être nombreux pour encadrer le grand nombre de participants présents ce samedi. Plus de 300 rameurs et rameuses, des cadets jusqu’aux vétérans 80, sont venus retrouver des sensations sur l’eau en compétition, après une longue période de pause. Mais l’enjeu est bien présent car, au mois d’août, auront lieu les championnats du monde de va’a V1 Sprint, et la fédération compte bien ramener un maximum de médailles : “Cette année, ce sont les championnats du monde de sprint. Après les championnats du monde marathon l’an dernier au Brésil, où nous avons brillé, nous voulons aussi bien figurer cette année. Nous avons mis en place une nouvelle stratégie en faisant une sélection des meilleurs pour participer à la compétition Élite qui oppose les sélections des fédérations. Mais il y aura toujours des rameurs qui participeront à celle des clubs. Nous voulons vraiment ramener le plus de médailles possibles, donc cette solution nous paraît la meilleure pour atteindre nos objectifs”, explique le président Rodolphe Apuarii.



Une délégation importante pour les mondiaux



D’où la mise en place très tôt de ces deux journées de sélection, car la liste pour les Mondiaux doit être donnée fin avril. “On doit faire une liste très rapidement, c’est pour ça que l’on a placé ces deux dates très tôt et rapprochées dans le calendrier (la deuxième aura lieu le 28 février). On a aussi organisé les séries dans les mêmes conditions qu’aux championnats. Les couloirs font sept mètres et les repères sont identiques, comme ça ils ne seront pas surpris à Singapour.”



Il faudra être performant le jour J pour une délégation qui sera nombreuse, puisque pratiquement 90 rameurs doivent faire le déplacement à Singapour. “On va avoir une grosse délégation car toutes les catégories seront représentées, des cadets filles et garçons jusqu’aux vétérans 80. C’est pour ça que nous voulons voir tout le monde. Il y a effectivement ces deux journées de sélection, mais nous suivrons aussi les résultats lors des autres courses. Quand la liste sera décidée, nous passerons à des entraînements spécifiques. Le mois de juillet sera exclusivement réservé à la préparation des Mondiaux. Tous les week-ends, nous regrouperons les sélectionnés pour qu’ils s’entraînent ensemble”, explique Philippe Bernardino, le sélectionneur.



Pour lui, la décision de supprimer les courses du mois de juillet était une évidence afin de se mettre en condition d’être le plus performant possible : “On s’est rendu compte que les rameurs participaient aux courses et pas aux entraînements de sélection. C’était difficile de travailler. Donc cette année, nous aurons tout le monde aux entraînements. Il faut être les meilleurs si l’on veut performer à Singapour.”



Et pour être les meilleurs, il fallait que tous les grands noms du va’a adhèrent. C’est le cas cette année. De Hotuiterai Poroi, champion du monde marathon, à Punuataahitua Brice (Shell), en passant par Temoana Taputu (OPT), les champions sont présents et prêts à en découdre pour représenter leur pays. Chez les jeunes aussi, on retrouve des pépites comme Tevita Chance, champion du monde juniors de va’a marathon, et chez les filles, la capitaine de Ihilani Va’a, Vaimiti Maoni, ainsi que la jeune prodige Nateahi Sommer. Un engouement qui montre bien l’intérêt de tous pour cette compétition. Mais derrière cet événement, l’objectif des Jeux du Pacifique reste bien présent aussi, et chacun d’entre eux sait l’importance de performer en août pour espérer être présent en 2027.





