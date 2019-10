Une première déchetterie à Tahiti en 2022

Papeete, le 22 octobre 2019 - Le Syndicat Fenua Ma a signé ce mardi une convention avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour un cofinancement de la future déchetterie de Punaruu. A terme, 12 à 15 déchetteries pourraient voir le jour à Tahiti et Moorea et permettre de développer l'économie circulaire sur ces îles.



Vous venez d'acheter un nouveau frigo et ne savez pas trop quand et où jeter le vieux. Idem pour tous les grands cartons et le polystyrène qui ont servi d'emballages et qui ne rentrent ni dans le bac gris, ni dans le vert ? D'ici fin 2021, début 2022, cette question devrait trouver une réponse, au moins pour les habitants de la commune de Punaauia.



En effet, le projet tant attendu depuis 2015 d'une déchetterie à Tahiti est en bonne voie de réalisation et devrait être opérationnel au plus tard en janvier 2022. Hier matin, une convention de cofinancement a été signée entre le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), Arnaud Leroy et le président du syndicat Fenua Ma, Dauphin Domingo. Le syndicat est en charge de la mission de la gestion et du recyclage des déchets de Moorea et de toutes les communes de Tahiti, à l'exception de Faa'a, qui n'a pas adhéré à la structure.



Par cette convention, l'Ademe s'engage à cofinancer ce projet à hauteur de 30%, soit près de 57,9 millions Fcfp, pour un coût global budgétisé à 200 millions.