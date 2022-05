Une première cohorte du SNU, dès juillet au fenua

Tahiti, le 16 mai 2022 – Une première cohorte de 50 jeunes pourra réaliser un stage de Service national universel (SNU) en Polynésie dès le mois de juillet prochain.

Les services de l'Etat et le ministère en charge de la Jeunesse travaillent sur la mise en place d'un premier séjour de cohésion qui se déroulera en Polynésie sous l'égide du Service national universel (SNU) du 3 au 15 juillet 2022 à Tahiti, au profit de 50 jeunes. Les inscriptions sont ouvertes.

Depuis 2020, ce programme mis en place pour succéder indirectement au Service militaire en France, se déroule sur l'ensemble du territoire national. Ce dispositif de l'Etat s'adresse aux jeunes de 15 à 17 ans souhaitant s'engager dans une expérience de cohésion nationale et de mixité. En raison de l'épidémie de la Covid-19 qui a touché la Polynésie française, le SNU n'a pas pu être déployé en 2020 ni en 2021 au fenua.

La Polynésie française, qui est compétente en matière de jeunesse, s’engage cette année à participer au déploiement du SNU. Pour ce faire, une convention Etat-Pays devra être signée prochainement afin de déterminer le rôle et la responsabilité de chacune des parties prenantes.

