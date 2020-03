Une polynésienne parmi les chercheurs les plus influents au monde

Le Docteur Van Mai Cao-Lormeau, directrice du laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses à transmission vectorielle de l’Institut Louis Malardé (ILM), a été nominée dans la liste 2019 des « Highly Cited Researchers » (Chercheurs hautement cités), a-t-on appris par voie de communiqué à la suite du conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi. En tête de liste des publications les plus citées du Dr Cao-Lormeau figure celle sur l’infection zika et les cas de syndrome de Guillain-Barré, citée plus de 1 040 fois.

Selon le communiqué, « cette distinction souligne la qualité et l’importance de la recherche scientifique menée par l’Institut Louis Malardé et ses partenaires à l’échelle locale (…), nationale (…) et internationale (…) ».

Cette liste, établie par le Web of Science Group, un service d’information universitaire géré par la société Clarivate Analytics, recense, au niveau international, les chercheurs les plus influents, en utilisant comme référentiel le nombre de leurs publications citées par leurs pairs. En 2019, 6 216 chercheurs, soit 0.1% des chercheurs mondiaux, œuvrant dans 21 disciplines, ont reçu cette distinction. Le Dr Cao-Lormeau, partage cette reconnaissance avec le Dr Didier Musso, anciennement directeur du laboratoire de recherche et de biologie médicale, à l’ILM.