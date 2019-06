Une plateforme environnementale pour surveiller le récif corallien de Bora Bora

"La commune de Bora-Bora sera le pilote d’un projet unique au monde. En effet, l’objectif est de permettre un suivi sur le long terme et en continu des impacts de l’activité humaine et des eaux pluviales (complément physico-chimique au suivi bactériologique des eaux de baignade) ; des impacts météorologiques et plus particulièrement du réchauffement climatique (température, niveau de la mer, oxygène, acidité) ; des impacts des futurs travaux (marina, constructions hôtelières, etc.) ; des impacts de la circulation des navires à moteur : navettes hôtelières et prestataires touristiques, paquebots... ; de l’activité et la vitalité de la faune et flore lagunaire," précise le communiqué.



Pour mener les différentes phases du projet, une subvention à hauteur de 3 millions de francs a été attribuée par la Polynésienne des eaux au Criobe. Une convention de partenariat a d'ailleurs été signée ce mercredi entre le tāvana de Bora Bora, Gaston Tong Sang et le Criobe. " Cette action se fera avec le partenariat de l’association Ia vai ma noa Bora-Bora, entité impliquée dans la prévention et la préservation de l’environnement. "