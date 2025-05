Une pétition et une marche contre la cruauté animale

Tahiti, le 14 mai 2025 – Dans la continuité de la vidéo du chien battu à Paea, l’association SCA Tahiti a lancé ce mardi une pétition en ligne pour “faire respecter les lois existantes contre la cruauté animale”. Elle totalise déjà plus de 2.000 signatures. Une marche est également en préparation pour la fin du mois.





Si la sanction qui sera prononcée est attendue avec attention, cette vague d’indignation pour ce cas en particulier ne doit pas faire oublier tous les autres. Des vidéos et des photos de chiens et chats maltraités, les associations de protection des animaux du Fenua en reçoivent quotidiennement. Les bénévoles constatent aussi eux-mêmes cette triste réalité sur le terrain : abandons, sévices, malnutrition, défauts de soins, le meilleur ami de l’homme est parfois son pire martyr.

Publiée samedi sur les réseaux sociaux par Stop Cruauté Animale (SCA) Tahiti, la vidéo où l’on voit une femme violenter un chien sur une plage de Paea a permis de retrouver rapidement l’auteure des faits. Selon nos informations, elle devrait répondre de ses actes devant la justice dans les prochains jours. Quant au chien, un mâle appelé Opape, selon l’association, il “va bien” et “la procédure suit son cours”. “Il est retourné dans sa vraie famille, mais on a écrit à la procureure, car on a peur pour un autre chien, une femelle, qui est toujours avec cette personne”, indique la présidente de SCA Tahiti, Nancy Tourangeau, soutenue par un avocat.Si la sanction qui sera prononcée est attendue avec attention, cette vague d’indignation pour ce cas en particulier ne doit pas faire oublier tous les autres. Des vidéos et des photos de chiens et chats maltraités, les associations de protection des animaux du Fenua en reçoivent quotidiennement. Les bénévoles constatent aussi eux-mêmes cette triste réalité sur le terrain : abandons, sévices, malnutrition, défauts de soins, le meilleur ami de l’homme est parfois son pire martyr.

“On ne peut plus fermer les yeux”

Cet appel s’adresse à la population, mais aussi aux autorités, des communes jusqu’aux sommets du Pays et de l’État. “On veut que ça bouge ! On ne peut plus fermer les yeux. Je suis contente de voir que de plus en plus de gens prennent position et dénoncent pour sauver des vies”, confie Nancy Tourangeau. Parallèlement à cette vague de soutiens, depuis samedi, elle fait aussi face à des messages de menace de fermeture de sa page Facebook de la part d’une personne. Mais la présidente de l’association est déterminée à aller plus loin en organisant une marche contre la cruauté animale d’ici la fin du mois. Les demandes d’autorisation sont en cours. La date – entre le 24 et le 31 mai – et le lieu restent à confirmer.

Mardi, l’association a donc lancé une pétition en ligne pour “faire respecter les lois existantes contre la cruauté animale”. En moins de 24 heures, elle avait déjà atteint plus de 2.000 signatures. Pour lutter contre cet “enfer” infligé à certains chiens et chats en Polynésie, six points sont listés : l’interdiction claire de la consommation de viande canine ou féline ; des sanctions sévères contre toute forme de maltraitance ; l’application ferme des lois existantes ; la mise en place de campagnes d’éducation dès l’enfance pour sensibiliser au respect des animaux ; un soutien accru aux associations qui sauvent, soignent et protègent ; et la création de refuges communaux à Tahiti et dans les îles.Cet appel s’adresse à la population, mais aussi aux autorités, des communes jusqu’aux sommets du Pays et de l’État. “On veut que ça bouge ! On ne peut plus fermer les yeux. Je suis contente de voir que de plus en plus de gens prennent position et dénoncent pour sauver des vies”, confie Nancy Tourangeau. Parallèlement à cette vague de soutiens, depuis samedi, elle fait aussi face à des messages de menace de fermeture de sa page Facebook de la part d’une personne. Mais la présidente de l’association est déterminée à aller plus loin en organisant une marche contre la cruauté animale d’ici la fin du mois. Les demandes d’autorisation sont en cours. La date – entre le 24 et le 31 mai – et le lieu restent à confirmer.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 14 Mai 2025 à 15:19 | Lu 611 fois