

Une personne interpellée puis relâchée après l'enlèvement de la mère d'une journaliste télé américaine

Los Angeles, États-Unis | AFP | mercredi 11/02/2026 - Les autorités américaines ont interpellé puis relâché au bout de quelques heures une personne pour l'interroger dans le cadre de l'enlèvement de la mère de la présentatrice télé Savannah Guthrie, une affaire qui captive les Etats-Unis, ont rapporté mercredi plusieurs médias.



Agée de 84 ans, Nancy Guthrie a été enlevée dans la nuit du 31 janvier au 1er février à son domicile de Tucson, dans l'Arizona (sud-ouest).



L'affaire suscite depuis une importante couverture médiatique aux Etats-Unis et des dizaines d'équipes de télévision ont afflué dans la banlieue tranquille où réside l'octogénaire.



Sa fille, Savannah, présente une émission matinale populaire, "Today", sur NBC News. Un programme qui accompagne le quotidien des Américains depuis plus de soixante ans.



L'interpellation mardi soir d'un homme au cours d'un contrôle routier, selon le bureau du shérif local, est intervenue après que la police fédérale (FBI) a diffusé des images d'un individu masqué et armé qui semble manipuler la caméra de la porte d'entrée du domicile de Nancy Guthrie.



Le FBI avait précédemment évoqué l'existence d'une lettre de rançon réclamant le versement d'une somme d'argent à la famille.



La personne interpellée a été relâchée après avoir été interrogée par les enquêteurs, ont indiqué plusieurs médias américains. Un homme, affirmant se prénommer Carlos, a indiqué sur plusieurs chaînes être la personne interpellée par la police.



"J'espère qu'ils arrêteront le suspect, car ce n'est pas moi", a-t-il déclaré. La police locale n'avait pas confirmée mercredi matin la libération de la personne interpellée.



La police et une équipe d'intervention du FBI ont mené par ailleurs une perquisition dans une propriété de Rio Rico, en Arizona, à environ 95 kilomètres au sud de Tucson, dans le cadre de l'enquête, selon le bureau du shérif.



- "L'heure du désespoir" -



Les six photos et trois vidéos en noir et blanc diffusées par le FBI ont été publiées mardi et étaient jusque-là "inaccessibles", a expliqué sur X Kash Patel, le directeur de la police fédérale.



Elles montrent un individu cagoulé vêtu d'une veste zippée, de gants et portant un sac à dos, s'approchant de la porte d'entrée de Nancy Guthrie.



Il semble manipuler la caméra pendant plusieurs secondes avant de s'éloigner pour arracher des plantes, dont il se sert ensuite pour recouvrir la caméra.



Les autorités locales avaient fait savoir la semaine dernière que la caméra du domicile de Nancy Guthrie, située à l'extérieur, avait été déconnectée à 01H47 le dimanche 1er février.



Le logiciel avait détecté la présence d'une personne moins d'une demi-heure plus tard, à 02H12, mais aucune vidéo n'était disponible.



La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a indiqué mardi que le président Donald Trump venait de passer en revue ces images.



"Le président encourage tout Américain ayant la moindre information sur le suspect, n'importe où dans le pays, à appeler le FBI", a-t-elle déclaré.



Savannah Guthrie avait expliqué lundi sur Instagram penser que sa mère était "toujours en vie", mais que sa famille avait atteint "l'heure du désespoir". Ses proches craignent pour sa vie si elle ne prend pas le traitement prescrit pour ses problèmes cardiaques.

